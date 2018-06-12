Суд разрешил Труханову выезжать за границу

Суд не стал на сторону обвинения в деле против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть / фото УНИАН

Соломенский райсуд Киева разрешил мэру Одессы Геннадию Труханову выезжать за границу.

Как пишет INSIDER со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, соответствующее решение было принято еще в пятницу, 8 июня.

Сторона обвинения просила продлить на два месяца предыдущие обязательства для Труханова о запрете передвигаться Украине и ездить за границу, сообщать следствие об изменении места своего продживання и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

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В итоге, суд отменил все обязательства, кроме последнего. Загранпаспорта Труханову обязаны вернуть.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что собрали достаточно доказательств для составления обвинительного акта в отношении мэра Одессы и служащих горсовета по делу о завладении денежными средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего завода «Краян».

Напомним, 13 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Одесскому городскому голове Геннадию Труханову о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На следующий день Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны, но потом отпущены под поручительство депутатов Верховной Рады.

Кроме того, 13 февраля в ходе проведения следственных действий в том же уголовном производстве в порядке ст. 208 УПК Украины задержали еще троих человек – одно должностное лицо мэрии Одессы и двух руководителей частной компании. Еще одному лицу – оценщику – сообщено о подозрении в совершении преступления по ч 5 ст.191, ст. 365-2 УК Украины.

Все указанные лица, по мнению следствия, причастны к схеме с нанесением ущерба бюджету Одессы. В частности, в сентябре 2016 года Одесский городской совет приобрел у частной структуры здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс государственного предприятия завод «Краян» за 185 млн грн. Последняя в начале 2016 года приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

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