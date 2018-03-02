Суд разрешил Добкину выезжать за границу

Михаил Добкин

Из открытых источников

Печерский районный суд Киева отказался продлевать депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционный блок» Михаилу Добкину обязательство не выезжать за границу. Об этом «Українським новинам» сообщил источник в суде.

Суд также разрешил Добкину отлучаться из Харькова и Киева без разрешения следователя.

При этом суд продлил Добкину обязательства по первому вызову являться к следователю и сообщать о своем местонахождении.

Напомним, что 15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 млн грн. Позже Добкин сообщил, что нардеп от «Оппоблока» Вадим Новинский внес за него часть залога – 30 млн гривен, а вторую часть (20 млн гривен) внес бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.

Добкин подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 4 сентября Апелляционный суд г. Киева оставил в силе меру пресечения в отношении Добкина в виде ареста с залогом в 50 млн гривен.

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