Суд продлил Рубану арест еще на два месяца

Защита Рубана полностью ознакомилась с материалами дела / УНИАН
Шевченковский районный суд г. Киева продлил меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану еще на два месяца.
Об этом сообщается на странице адвоката задержаного Валентина Рыбина в Facebook.
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Как отмечается, в суде сегодня было заслушано ходатайство прокурора о продлении на очередные 60 суток меры пресечения в виде заключения под стражей Рубану. Защита обвиняемого просила продления на 30 суток, считая, что этого времени достаточно, чтобы прокуратура подготовила обвинительный акт и передала его в суд.
Согласно сообщению, защита Рубана полностью ознакомилась с материалами дела и об этом есть официальная расписка.
«Судья вышел в совещательную комнату, а вернувшись огласил решение — продлить содержание под стражей Владимиру Рубану на очередные 60 суток. Процесс продолжается», — говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, народного депутата Украины Надежду Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.
По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.
Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану — тремя статьями Уголовного кодекса Украины.
Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов. Савченко и Рубан содержатся под арестом.
4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине.
2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.
4 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок действия меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей.