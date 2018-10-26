Суд продлил Рубану арест еще на два месяца

Защита Рубана полностью ознакомилась с материалами дела / УНИАН

Шевченковский районный суд г. Киева продлил меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану еще на два месяца.

Об этом сообщается на странице адвоката задержаного Валентина Рыбина в Facebook.

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Как отмечается, в суде сегодня было заслушано ходатайство прокурора о продлении на очередные 60 суток меры пресечения в виде заключения под стражей Рубану. Защита обвиняемого просила продления на 30 суток, считая, что этого времени достаточно, чтобы прокуратура подготовила обвинительный акт и передала его в суд.

Согласно сообщению, защита Рубана полностью ознакомилась с материалами дела и об этом есть официальная расписка.

«Судья вышел в совещательную комнату, а вернувшись огласил решение — продлить содержание под стражей Владимиру Рубану на очередные 60 суток. Процесс продолжается», — говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, народного депутата Украины Надежду Савченко и Рубана, который 8 марта был задержан на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями, Рубану — тремя статьями Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов. Савченко и Рубан содержатся под арестом.

4 июня СБУ заявила, что психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя в Украине.

2 августа генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении Рубана и Савченко завершено.

4 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября срок действия меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей.

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