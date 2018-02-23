Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева, – источник

Шепелев в зале суда

«Украинская правда»

В пятницу, 23 февраля, Дарницкий райсуд Киева постановил арестовать на два месяца без права внесения залога бывшего народного депутата Александра Шепелева. Об этом в комментарии изданию «Страна.ua» рассказал адвокат Шепелева Денис Аникин.

По информации Аникина, защита Шепелева планирует оспорить это решение в апелляционной инстанции.

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Правоохранители данную информацию пока не комментировали.

Напомним, 10 февраля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года. Он был задержан 8 февраля, является фигурантом ряда уголовных дел.

Позже главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что военная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по ст. 332 Уголовного кодекса за организацию неустановленными лицами незаконного пересечения государственной границы для пребывающего в розыске Шепелева.

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