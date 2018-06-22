Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 26 июня

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича во вторник, 26 июня. Об этом сообщил в ходе заседания сегодня председательствующий судья Владислав Девятко, передает 112.ua.

Начало заседания запланировано на 10 часов.

В ходе сегодняшнего заседания был допрошен бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий. На следующих планируется допрос Николая Азарова, Андрея Клюева, Александра Якименко, Павла Лебедева, Аркадия Ярощука, Константина Кобзаря, Виталия Захарченко, а также, возможно, и самого обвиняемого.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины») и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение его дела продолжается с прошлого года, уже были допрошены все свидетели стороны обвинения и часть — стороны защиты.





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