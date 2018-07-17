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Суд отпустил из-под стражи помощника нардепа Мамчура

Политика 17 Июл 2018
Суд отпустил из-под стражи помощника нардепа Мамчура
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Ранее помощник нардепа подстрелил подростка

Апелляционный суд Киевской области отправил под ночной домашний арест помощника нардепа Юлия Мамчура Олега Шанько. Об этом говорится в постановлении суда. 

Отмечается, что помощник депутата заявил суду, что искренне раскаивается в содеянном, и отметил, что у него на иждивении двое несовершеннолетних детей и пожилая мать.

«Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи», – говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня помощник нардепа Юлия Мамчура, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из травматического пистолета и ранил находящегося на стадионе подростка. Позже помощника Мамчура арестовали на 60 суток.



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