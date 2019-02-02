Суд отменил арест имущества экс-министра МВД Захарченко — УНИАН

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Определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Суд отменил арест имущества Виталия Захарченко / фото УНИАН

Печерский райсуд Киева снял арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании средств экс-главой МВД Виталием Захарченко.

Как отмечается в реестре судебных решений, соответствующее определение вынес судья Виталий Писанец 30 января.

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В реестре пока обнародована лишь резолютивная часть решения. Отмечается, что во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV» об отмене ареста имущества.

Указано, что арест был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Судья принял решение отменить арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Отмечается, что определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, что после Революции достоинства экс-министр внутренних дел выехал в Россию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.

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