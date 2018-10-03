Суд отказался заочно арестовать Гужву

1 октября Гужва заявил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве сфабрикованными / фото УНИАН

Шевченковский районный суд Киева отказался изменить меру пресечения с залога на содержание под стражей главному редактору интернет-издания «Страна.ua» Игорю Гужве, которого подозревают в вымогательстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда по результатам сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения Гужве.

«По результатам судебного рассмотрения ходатайства следственным судьей отказано в его удовлетворении по следующим основаниям: ч. 6 ст. 193 УПК Украины предусмотрен порядок рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отсутствие подозреваемого только в случае, если прокурором, кроме наличия оснований, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, будет доказано, что подозреваемый, обвиняемый объявлен в международный розыск», — информирует суд.

В ходе судебного заседания прокурор в порядке ст. 185 УПК Украины подал новое ходатайство об избрании меры пресечения, которым просил заменить предыдущее ходатайство об изменении меры пресечения. Однако замена ходатайства об изменении меры пресечения не предусмотрена.

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Как сообщал УНИАН, Гужву задержали 22 июня 2017 года после обысков в редакции. В отношении него открыли уголовное производство по ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тыс. долларов. После получения половины суммы — 10 тыс. долларов — Гужва был задержан.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения во взяточничестве «сфабрикованными».

Кроме того, Шевченковский райсуд Киева рассматривает еще одно уголовное производство по обвинению директора ООО «Известия Масс-Медиа» в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК.

31 января 2018 года стало известно, что Гужва выехал в Вену и попросил у австрийских властей политического убежища.

5 февраля Шевченковский райсуд постановил взыскать 1 млн 35 тыс. грн залога, внесенного за Гужву, в бюджет, и дал разрешение на его задержание с целью привода в суд для решения вопроса об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

13 февраля стало известно, что Гужву объявили во всеукраинский розыск.

Адвокаты утверждали, что их подзащитный за рубежом лечится и вернется в Украину 20 февраля.

1 октября Гужва заявил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

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