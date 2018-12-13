Суд окончательно вернул титано-магниевый комбинат Фирташа государству — Деловая столица

Центральный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение о расторжении договора об учреждении ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината

Суд оставил в силе решение о возвращении государству ЗТМК Фирташа

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, информирует «ДС».

«12 декабря Центральным апелляционным хозяйственным судом отказано в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков на решение Хозяйственного суда Запорожской области от 09.07.2018, который полностью удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в интересах государства к компании «Толексис Трейдинг Лимитед» (Кипр) и ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината», — сообщили в САП.

Согласно положениям Хозяйственного процессуального кодекса, после принятия такое решение апелляционного суда вступает в законную силу.

САП ожидает оглашение полного текста принятого Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении указанных апелляционных жалоб, что позволит с привлечением всех уполномоченных органов государственной власти начать процедуру реального возвращения комбината государству.

В 2013 году якобы с целью привлечения инвестиций для внедрения современных технологий и модернизации производства государственное предприятие «ЗТМК» стало обществом с ограниченной ответственностью.

Договор об учреждении заключили с победителем конкурса ФГИУ — оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group, подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу.

Фонд госимущества передал в капитал общества целостный имущественный комплекс комбината, который ранее находился в управлении ДП «ЗТМК».

Доля государства в ООО составила 51% (контрольный пакет), 49% компании принадлежали бизнесмену Дмитрию Фирташу (через кипрскую компанию «Tolexis Trading Ltd»).

Tolexis Trading Limited выделила 110 млн долларов США для финансирования модернизации производства. Работы должны были закончиться в I квартале 2015 года.

Сообщается, что предприятие фактически передали в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растратили на погашение ранее созданных задолженностей ГП «ЗТМК» за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

При этом, на модернизацию производства было направлено лишь 20 млн грн.

Как сообщала «ДС», в июле Хозяйственный суд Запорожской области вернул имущество Запорожского титано-магниевого комбината в собственность государства.

23 сентября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и в сотрудничестве со Службой безопасности по подозрению в растрате 492 миллионов гривен задержали Владимира Сивака директора Запорожского титано-магниевого комбината. Следствие установило, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Фирташу Group DF компания Tolexis Trading Limited выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако Сивак перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц.

Запорожский титано-магниевый комбинат является единственным производителем губчатого титана в Европе.

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