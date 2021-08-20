Суд обязал «дочку» российского «Сбербанка» не использовать это название на Украине — Экономика и бизнес

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Верховный суд Украины запретил АО «Сбербанк» (Киев), дочерней структуре одноименного российского банка, использовать торговую марку «Сбербанк» на украинской территории. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба киевского государственного «Ощадбанка» (в переводе с украинского — «Сбербанк»), по настоянию которого было принято такое решение.

«Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объем обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине», — говорится в сообщении украинского финансового института.

В августе 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд Киева встал на сторону «Ощадбанка» и отклонил иск «Сбербанка России». Он пытался оспорить действия украинского банка по закреплению за собой исключительного права на пользование на Украине торговой маркой «Сбербанк» на русском языке. Северный апелляционный хозяйственный суд Киева оставил в силе решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск украинского» Ощадбанка» к «Сбербанку России» и его дочернему украинскому банку, потребовав отказаться от доменного имени «sberbank» в украинском сегменте интернета.

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины 26 ноября 2020 года отклонил жалобу «Сбербанка России» и оставил в силе решение о признании на Украине торговой марки «Сбербанк» собственностью «Ощадбанка».

Весной 2017 года по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против российского ПАО «Сбербанк» были введены санкции. Ему запрещено выводить средства за пределы Украины, а госструктурам — размещать деньги на его счетах. В марте этого года решением СНБО санкции продлены еще на три года.