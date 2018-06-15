Суд не пустил Насирова на лечение за границу

В то же время суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому на два месяца.

Следующее судебное заседание назначено на 13 августа / фото УНИАН

Сегодня в Шевченковском районном суде города Киева состоялось судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, во время заседания сторона защиты ходатайствовала о выезде обвиняемого за границу для лечения.

«Суд, приняв во внимание аргументы прокуроров САП, отказал в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении.

В то же время суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении процессуальных обязанностей обвиняемому на два месяца.

Отмечается, что из-за продолжительного рассмотрения ходатайства о продлении процессуальных обязанностей прокурор не смог зачитать ни одной страницы обвинительного акта.

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Следующее судебное заседание назначено на 13 августа на 15.30.

В САП уточнили, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры по требованию стороны защиты начали 7 декабря 2017 года зачитывать полный текст обвинительного акта, состоящий из 774 страниц, 245 из которых уже зачитано.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного — руководителя Департамента погашения долга ГФС Владимира Новикова.

Насирову инкриминируются злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог — ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному — совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабинет министров 3 марта 2017 года отстранил Насирова от выполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года уволил с этой должности.

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