Суд назвал адвокатам Савченко срок для изучения дела — Depo.ua

Шевченковский райсуд Киева обязал защиту народного депутата Надежды Савченко ознакомиться с материалами дела до 19 января 2019 года

Об этом сообщила на своей странице в Facebook ее сестра Вера Савченко, информирует Depo.ua.

«Адвокатам Надежды Савченко (суд — ред.) ограничили срок ознакомления с делом до 19.01.19», — написала она.

Таким образом, после указанного срока дело в отношении Савченко будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 21 ноября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляцию на постановление суда первой инстанции о продлении меры пресечения Савченко в виде содержания под стражей. Так, согласно решению Шевченковского райсуда Киева, Савченко должна находиться под стражей до 23 декабря.

Депутату инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Напомним, срок действия меры пресечения для Савченко завершается 24 декабря.





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