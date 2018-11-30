Суд Лондона возьмется за новое дело против Коломойского — Обозреватель

Высокий суд Лондона планирует в 2020 году рассмотреть иск российской компании «Татнефть» к бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела «Укртатнафты».

По ходатайству «Татнефти» в части принудительного исполнения в США, России и Англии решения международного арбитража, который в 2014 году обязал Украину выплатить компании компенсацию в размере 112 млн долларов и проценты, в США также планируется рассмотрение апелляции Украины по оспариванию юрисдикции суда, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, в 2019 году в Лондоне, где ранее было удовлетворено ходатайство российской нефтяной компании, также будет рассмотрена апелляционная жалоба Украины, оспаривающей юрисдикцию судов Англии по рассмотрению ходатайства «Татнефти».

В частности, «Укртатнафту» создали в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. 18,3% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к «Татнефти», еще 28,8% Минземимущества Татарстана.

«Татнефть» утратила оперативный контроль над Кременчугским НПЗ в октябре 2007 года, когда возглавлявший «Укртатнафту» в 2003-2004 годах Овчаренко по решению украинского суда о восстановлении в должности приступил к руководству предприятием, в то время как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ.

Затем у предприятия появились новые акционеры, близкие к украинской группе «Приват» и Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО была практически обнулена и появился новый крупный акционер, связанный с группой «Приват».

Игорь Коломойский

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, российская компания предъявила иск Украине в 2008 году в связи с захватом «Укртатнафты» и экспроприации акций «Татнефти». В итоге нефтяная компания выиграла дело: международный арбитраж обязал Украину выплатить ей компенсацию.





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