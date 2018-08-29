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Суд Лондона назвал дату финального решения по долгу Украины перед Россией

Экономика Украины 29 Авг 2018
Суд Лондона назвал дату финального решения по долгу Украины перед Россией
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Апелляционный суд Англии и Уэльса вынесет решение по апелляции Украины в деле о долге перед Россией 14 сентября, следует из графика слушаний на сайте суда. Россия добивалась выплаты $3,075 млрд и штрафных процентов

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Апелляционный суд Англии и Уэльса 14 сентября вынесет приговор по апелляции Украины на решение о выплате России $3 млрд в счет погашения приобретенных в 2013 году евробондов, следует из графика слушаний на сайте суда. Исполнение решения, который Высокий суд Лондона принял 29 марта 2017 года, было приостановлено до рассмотрения апелляции.

Россия требовала взыскать $3,075 млрд и проценты по кредиту, предоставленному Киеву в конце 2013 года, когда должность президента Украины занимал Виктор Янукович. Еврооблигации, размещенные на Ирландской бирже под 5% годовых, Россия приобрела на средства из Фонда национального благосостояния.

Летом 2015 года украинский президент Петр Порошенко назвал предоставление Россией кредита Украине «взяткой» Виктору Януковичу за отказ подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом и заявил, что Россию стоит рассматривать наравне с частными кредиторами. В конце 2015 года совет директоров МВФ признал долг Украины перед Россией суверенным, т.е. подлежащим приоритетной выплате межгосударственным кредитом, однако правительство Украины все же объявило мораторий на его выплату.

В феврале 2016 года компания The Law Debenture Trust Corp. (доверитель России по выпуску украинских еврооблигаций на $3 млрд) подала иск к Украине в Высокий суд Лондона.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона отказал Украине в рассмотрении дела как политического, подтвердив его коммерческий характер, и удовлетворил ходатайство российской защиты об ускоренном рассмотрении иска (summary judgment), которое по британскому законодательству возможно в случае, если у ответчика «нет реальных перспектив успешно защититься от иска».

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