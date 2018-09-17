Стычки под ГПУ: пострадали 7 полицейских

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Отмечается, что участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и мостовой.

Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей / фото Цензор.нет

Полиция Киева заявляет, что во время акции под Генпрокуратурой пострадали 7 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Во время конфликта пострадало несколько правоохранителей, оказать помощь которым не было возможности из-за людей, которые штурмовали помещения. Затем участники акции сделали коридор — и полицейские отступили. Пострадавшим полицейским оказывают необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что участники акции пытались повредить входные двери админздания, а из помещения применили огнетушители. В ответ активисты начали бросать по окнам камнями и мостовой.

На месте продолжают нести службу полицейские, в том числе сотрудники полиции диалога, которые призывают участников акции соблюдать действующее законодательство и выражать свою позицию мирным путем.

Как сообщал УНИАН, Украина выдала России гражданина Российской Федерации Тимура Тумгоева с соблюдением требований действующего национального законодательства и международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено парламентом и которые регулируют отношения по вопросам экстрадиции между Украиной и Российской Федерацией.

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