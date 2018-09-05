Студенты ЕНУ организовали петицию против повышения стоимости обучения

Текст листовки: «Долой цены в ЕНУ. Подпиши петицию на имя ректора!»

Студенты Евразийского университета имени Л. Н. Гумилёва организовали петицию против повышения стоимости обучения на имя ректора. На территории вуза были расклеены листовки, а в социальных сетях опубликовано обращение с призывом поддержать сбор подписей.

В тексте объявления в группе «ENU STORIES | АСТАНА, ЕНУ», в которой состоит более 35 тысяч участников, сообщается, что сбор подписей для петиции будет проводиться два месяца – сентябрь и октябрь.

«С 5 сентября на большой перемене начинаем распространение петиции на имя ректора в УЛК, ЦИСИ, ФСН. Нужна помощь в корпусах ФИТ, АСФ и главке (там вообще нет людей). Подписные бланки готовы на 2000 человек. Прошу всех (и грантников в том числе) не игнорировать инициативу и подписаться. Подписи будут собираться весь сентябрь и октябрь, каждый день на большой перемене. Позже я с несколькими студентами лично отнесу петицию ректору», – говорится в сообщении.

К сообщению были прикреплены фотографии объявлений, которые были расклеены на территории университета и на информационных стендах.

Листовки были расклеены на территории вуза и информационных стендах

Также в объявлении отмечается, что организаторы намерены обратиться в суд, если петиция не принесёт результатов.

«Сегодня мы развесили листовки в людных местах с призывами подписать петицию (даже на дверь одного из деканатов, позже у нас произошла небольшая стычка с деканом), написали на канал КТК, сходили в бухгалтерию, к юристу и в канцелярию (там нам ничего внятно не ответили). Теперь будем добиваться приёма у ректора, и там внятно скажем, что, если петиция не возымеет должного результата, будет коллективный иск в суд», – отмечается в тексте сообщения.

В ректорате университета сообщили, что со студентами, которые организовали сбор подписей для петиции, проводится беседа.

В пресс-службе Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва сообщили, что вуз обеспечивает подготовку кадров по трём уровням образования: бакалавриат, магистратура и докторантура. Стоимость оплаты обучения для продолжающих курсов не повышалась с 2011 года. В пресс-службе привели данные по инфляции за 2016-2018 годы, которая составила 22%. В этой связи, как отметили в вузе, руководствуясь нормами законодательства, руководство университета приняло решение повысить стоимость обучения для всех курсов на бакалавриате и в магистратуре.

«Таким образом, повышение стоимости обучения в университете не противоречит требованиям законодательства, а действия лиц по распространению листовок направлены на разжигание социальной напряжённости и розни, подрывая деловую репутацию университета», – говорится в сообщении пресс-службы.

Средняя стоимость обучения в вузе по программе бакалавриата на 2018-2019 учебный год для первого курса составила 869 143 тенге, для второго – 870 571 тенге, для третьего – 793 048 тенге, для четвёртого – 726 000 тенге.

По программе магистратуры: для первого курса стоимость обучения находится в пределах 1 285 141 тенге, для второго курса – 1 284 589 тенге. По программе Phd-докторантуры: для первых и вторых курсов она составляет 2 300 000 тенге.

Самыми дорогими считаются такие специальности, как «международное право», «экономика», «учёт и аудит», «финансы», «международные отношения». Их стоимость – 946 000 тенге.

«Размер оплаты обучения на 2018-2019 учебный год вырос на 10%. Это связано с повышением курса валют, так как именно от него зависит увеличение тарифов коммунальных услуг и удорожание закупаемых товаров (из-за отсутствия товаров казахстанского содержания закупаются импортные товары), материалов и оборудования, необходимых для бесперебойной деятельности. Кроме этого, расходы по зарубежным стажировкам обучающихся исчисляются в иностранной валюте», – пояснили в пресс-службе университета на официальный запрос редакции Informburo.kz.

При этом представители национального вуза отметили, что студенты имеют возможность оплачивать своё обучение как частями (не позднее 25 августа текущего года в размере 50% от общей стоимости обучения за год, не позднее 25 января следующего года в размере оставшихся 50%), так и погасить всю сумму разово: до 31 декабря 2018 года.

В пределах 10% выросла стоимость обучения и в медицинском университете «Астана». Стоимость образовательных услуг по бакалавриату в новом учебном году варьировалась от 700 000 до 930 000 тенге: получение специальности «сестринское дело» стоит 700 тенге, «общественное здравоохранение» – 740 000 тенге, «фармация» – 770 000 тенге, «общая медицина» – 880 000 тенге, «стоматология» – 930 000 тенге.

По программе магистратуры стоимость обучения в вузе для студентов нового приёма составила 950 000 тенге, для студентов, продолживших обучение, – 930 000 тенге. Стоимость обучения по программе докторантуры PhD в обоих представленных случаях была установлена на уровне 1 850 000 тенге.

Стоимость обучения в МУА в 2017-2018 учебном году / Иллюстрация с информационного листка

Казахский национальный университет имени Асфендиярова повысил стоимость обучения на 16%.

«Это обусловлено тем, что медицина предполагает какие-то практические занятия, клинические базы, приглашения зарубежных профессоров. Чтобы подготовить полноценного врача, требуется много ресурсов», – рассказали в пресс-службе.

Самая дорогая специальность в вузе по программе бакалавриата – «стоматология», её стоимость – 1 200 000 тенге, самая бюджетная – «менеджмент», она стоит 635 800 тенге.

В Казахском университете имени Аль-Фараби сообщили, что им также пришлось повысить ценовую планку за обучение. Причина тому – инфляция.

«Повышение было от 5 до 7% в зависимости от специальности. Это поправка на коэффициент инфляции. Сами знаете: инфляция растёт, коммунальные и другие услуги дорожают», – отметили в пресс-службе университета.

Таким образом, минимальная стоимость обучения по программе бакалавриата в вузе составила 974 000 тенге, максимальная – 1 176 000 тенге. Самые дорогие специальности: «международные отношения», «мировая экономика», «регионоведение», «учёт и аудит», «финансы».

Расценки на магистратуру начинаются от 1 349 000 тенге и заканчиваются 1 802 000 тенге. Стоимость обучения по программе докторантура PhD находится в пределах 1 701 000-2 152 000 тенге.

О незначительном удорожании, на 20-30 тысяч тенге, рассказали и в Казахском агротехническом университет имени Сакена Сейфуллина.

Средняя стоимость обучения в аграрном университете на 2018-2019 учебный год составила 375 тысяч тенге. В числе самых дорогих специальностей – «биотехнология», «информационные системы», «вычислительная техника и программное обеспечение», «электроэнергетика», «радиотехника», «технологические машины и оборудование», «аграрная техника и технологии», «архитектура», «дизайн», «ветеринарная медицина» и «ветеринарная санитария», их стоимость 400 000 тенге.

Минимальная стоимость – 350 000 тенге предусмотрена для следующих направлений: «лесные ресурсы и лесоводство», «агрономия», «энергообеспечение сельского хозяйства», «землеустройство», «рыбное хозяйство и промышленное рыболовство», «охотоведение и звероводство».





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