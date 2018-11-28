Стремительное подорожание доллара: какой отметки достиг курс — politeka.net

Курс валют на 28 ноября 2018 года: доллар перевалил за психологический уровень 28 гривен, евро тоже стремительно дорожает.

На среду 28 ноября Нацбанк установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2810.5334 гривны

100 евро – 3183.7722 гривны

10 российских рублей – 4.2086 гривны.

Согласно данным на сайте регулятора, курс доллара на 28 ноября вырос на 20 копеек, до 28,10 грн. Курс евро НБУ на 28 ноября прибавил 14 копеек, поднявшись до уровня 31,84 грн. Российский рубль тоже подорожал.

В предыдущий банковский день, вторник 27 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2789.8447 гривны

100 евро – 3170.1005 гривны

10 российских рублей – 4.1948 гривны.

На украинском межбанковском валютном рынке во вторник 27 ноября доллар в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро к концу дня на межбанке в покупке вырос на 4 копейки, а в продаже снизился на 2 копейки.

Спрос на торгах был высоким с самого утра. В 12 часов дня НБУ установил справочный курс доллара на уровне 28,0973 грн, повысив показатель на 20 копеек по сравнению с предыдущим днем (в понедельник 26 ноября он составил 27,8942 грн). К моменту завершения торгов на межбанке доллар поднялся до уровня 28,12/28,15 грн. Курс евро к концу сессии во вторник оказался на уровне 31,78/31,81.

В обменниках 27 ноября доллар подешевел на 5 копеек в покупке, а в продаже подорожал на 20 копеек, до 28,25/28,70 грн. Наличный евро в покупке снизился на 10 копеек, а в продаже вырос на 62 копейки, до 32,00/32,60.

Как сообщалось, Украина оказалась в конце рейтинга стран по богатству граждан. По данным ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, который подготовил швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse, граждане Украины признаны одними из беднейших на Земле. В рейтинге стран Украина заняла 123-е место в мире по уровню личного богатства граждан. Уровень личного богатства украинцев составляет 1 тыс. 563 доллара США.

Украину уверено обогнали Непал ($2 тыс. 54), Камерун ($2 тыс. 282), Кения ($2 тыс .306), Бангладеш ($2 тыс. 332) и Лесото ($2 тыс. 640). Наравне с Украиной живут граждане Беларуси ($ 1 тыс. 563). Хуже живут в Таджикистане ($1 тыс. 364), Замбии ($1 тыс.197), Сирии ($1 тыс. 190) и Мали ($1 тыс. 94 долларов).

Самой богатой страной оказалась Швейцария. На одного взрослого человека приходится более 530 тысяч долларов. За ней следует Австралия с $411тыс., на третьем месте — США с почти $404 тыс.

Напомним, военное положение в Украине: что будет с банками и кредитами.

Как сообщала Politeka, долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию.

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