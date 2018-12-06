Стрелять без предупреждения. Рада расширила возможности Морской охраны и пограничников — Деловая столица

Вооружение кораблей и катеров Морской охраны Госпограничной службы может применяться без предупреждения для отражения вторжения и нападения на украинские корабли

Верховная Рада расширила возможности Морской охраны и пограничников

Соответствующая норма прописана в принятом сегодня Верховной Радой законе «О прилегающей зоне Украины», передает «ДС».

Документ хоть и не с первого раза, но поддержали 244 народных депутата, сообщает УНИАН.

Закон, в частности, устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины.

Прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающей к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины.

Заключительными положениями закона № 8361 предусмотрено, что вооружение кораблей и катеров Морской охраны Государственной пограничной службы Украины может применяться без предупреждения с целью: отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок; прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций; для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины; для прекращения вооруженного сопротивления.

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Также оружие может «применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) или санитарное законодательство Украины, во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, или судов, нарушивших законодательство Украины об исключительной (морской) экономической зоне Украины во время преследования по горячим следам, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны; прекращения враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины».

В Заключительных положениях сказано, что во время непосредственного привлечения к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека, интересам общества и государства при выполнении служебных задач военнослужащие, подразделения, корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и использовать оружие и боевую технику в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Украины для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины.

Согласно закону, Украина в своей прилегающей зоне осуществляет контроль с целью предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды или территориальное море.

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Уполномоченный орган, который обеспечивает неприкосновенность государственной границы и охрану суверенных прав Украины в ее прилегающей и исключительной (морской) экономической зонах, может останавливать суда, если они нарушают международные нормы, досматривать суда, задерживать или арестовывать судна и/или членов экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях.

Законом предусмотрено право преследовать судно, которое нарушило законодательство Украины, по горячим следам с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Право на преследование прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого плавает судно или любой третьей страны.

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Отключение же автоматической идентификационной системы судном за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях, является основанием для остановки и осмотра судна, или преследования его по горячим следам. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 26 ноября Верховная Рада в ответ на вооруженную агрессию России в районе Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажей поддержала президентский законопроект о введении военного положения в 10 областях на 30 суток. Военное положение было введено с 26 ноября.

Все захваченные пограничниками ФСБ РФ украинские моряки были арестованы на два месяца, до 25 января 2019 года. 3 декабря всем 24 украинским военнопленным было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).

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