Стратегия на 5 лет. В МЭРТ рассказали, как будут наращивать ВВП до 40% (инфографика)

Правительство планирует за пять лет увеличить ВВП Украины на 40%, создать более 1 млн рабочих мест и привлечь $50 млрд прямых иностранных инвестиций. Об этом говорится в Экономической стратегии, которую представило Минэкономразвития.

Что говорят в МЭРТ

«Именно инвестиции являются краеугольным камнем этой стратегии. Инвестиции – это новые рабочие места… Мы работаем, чтобы помочь людям найти легальную работу с белой зарплатой. А если человек хочет работать на себя и иметь собственный бизнес – создать условия для его успешного ведения», – сказал министр экономики Тимофей Милованов.

Минэкономики стремится привлекать инвестиции не только в основные средства и технологии, но и в человеческий капитал.

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«До 2024 Украина должна перейти к топовой группе индекса человеческого капитала, а средняя продолжительность жизни — вырасти до 75 лет», – сказал Милованов.

Как планируют наращивать инвестиции

Для наращивания инвестиций правительство намерено:

создать эффективные рынки – земли, капитала, труда, университетов и медицинских учреждений, железнодорожных перевозок и энергетики;

направлять госинвестиции в инфраструктуру – дороги, расширение доступа железной дороги к портам, электрификация железной дороги, речной транспорт;

привлекать частных инвесторов в инфраструктурные проекты и концессии;

полноценно запустить приватизацию;

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развивать индустриальные парки, которые принесут $5 млрд инвестиций и 50-100 тысяч рабочих мест;

стимулировать банковское кредитование;

усилить верховенство права, создать коммерческий арбитраж;

провести налоговую реформу — снизить налог на инвестиции, активность и труд за счет дополнительной нагрузки на негативные эффекты (загрязнение, алкоголь, табак) и активы.

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По итогам 4 квартала 2019 года украинская экономика

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом — 2,5%, втором — 4,6%, в третьем — 4,1%.

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Как отмечают в Минэкономики, в четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

Прогнозы роста ВВП

Минэкономики на 2020 год подготовило два прогноза. Согласно первому, ВВП вырастет на 3,7%. Согласно второму — на 4,8%, при условии внедрения реформ, которые должны улучшить бизнес-климат.

Национальный банк ожидает инфляцию около 5% и экономический рост на уровне 3,5-4% в 2020-2022 гг.

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