Страсти по санкциям: Насколько все реально плохо? — Репортёр

Стоило отечественному Министерству экономического развития опубликовать на собственном сайте статистику введенных против России торговых ограничений – и понеслось… Либерально-демократическая тусовка вцепилась в слова «санкции» и «экономический ущерб», как голодная пиранья – в кусок свежего мяса. В итоге, вместо конструктивного разговора о вполне конкретных практических вещах получился какой-то, простите детский визг на лужайке, главным лейтмотивом которого стало хорошо всем нам знакомое: «Все пропало!» Однако, так ли все ужасно на самом деле и стоит ли раздувать вокруг озвученных цифр страсти?

Да, Минэкономразвития подсчитало – к концу 2018 года внешняя торговля нашей страны находилась под давлением 159 мер ограничительного характера, которыми ее плотно «обложили» 62 государства. Речь, заметьте, идет только лишь о российском экспорте, а не о «санкциях вообще». Согласно озвученной министерством экспертной оценке, ущерб от упомянутых выше мер (опять-таки – предполагаемый!) оценивается в 6.3 миллиарда долларов. Абсолютным лидером по количеству и масштабам введенных против России санкций является Европейский союз – 25 ограничений на сумму в 2.4 миллиарда долларов. Ощутимо бьют по карману наших экспортеров Соединенные Штаты, которые ввели для них санкций на 1.1 миллиард долларов. Третьей по степени нанесенного ущерба является «братская» Украина – ее торговые «рогатки» обходятся примерно в 775 миллионов долларов. Она же, кстати, является второй и по числу введенных ограничений.

С «нэзалэжной» все давно очевидно – диагноз, похоже, окончательный и пересмотру не подлежит. Там, по непроверенным слухам, так возгордились нанесенным «клятым москалям» уроном, что подумывают об объявлении дня публикации соответствующих цифр государственным праздником. Ну, эти могут… А вот лидеру вроде бы самой дружественной нам страны – Александру Лукашенко не мешало бы, пожалуй, и выписать… какой-нибудь приз за «почетное» четвертое место в списке особо усердствующих с антироссийскими торговыми ограничениями (Белоруссия наплодила таковых 13). Вручать можно в особо торжественной обстановке, заодно пригласив еще одного «близкого партнера» — Реджепа Эрдогана, чья страна отстает от Минска по количеству санкций всего на одну, зато входит в пятерку лидеров по нанесенным убыткам – с суммой в 713 миллионов долларов. Впрочем, мы, кажется, сбились опять на политику. Вернемся к экономике.

Являются ли озвученные цифры чем-то действительно беспрецедентным, несущим реальную угрозу экономике России? Ну, давайте подумаем – мир в настоящее время вошел в эпоху самых настоящих «торговых войн». Вон, Пекин с Вашингтоном хлестаются друг с другом, как гладиаторы на арене, обкладывая товары один другого пошлинами и санкциями по самое «не могу». А потом мирно садятся за стол и ведут переговоры, пытаясь объегорить друг друга ради большей прибыли. Ничего личного – только бизнес… Европа пытается защитить свои рынки от того же Китая, и, при этом, похоже, вот-вот ввяжется в жесточайшую схватку с США, которые примеряются удушить пошлинами сильно много о себе понимающий немецкий автопром. Мировая торговля все больше начинает походить не на приличное собрание благообразных джентльменов и леди, чинно и благородно ведущих денежные дела к обоюдной выгоде, а на какую-то пиратскую сходку на Тортуге, участники которой могут зазевавшегося конкурента и ножичком в бок ткнуть, и вовсе за борт к акулам отправить.

Да, в отношении России, особенно в последние пять лет, введено совершенно ненормальное количество санкционных ограничений. Однако, следует заметить, что среди упомянутых 159 ограничений 68 являются мерами по защите рынков тех стран, которым померещилась исходящая от России угроза демпинга или чего-то подобного. К «политически мотивированным», таким образом, можно отнести не более, чем 91 санкцию. И все это – вовсе не причина заводить снова стертую пластинку о «цене за Крым» и «плохой власти», которая не умеет дружить с таким прекрасным и щедрым Западом, чем обрекает россиян на жалкое прозябание в стране, экономика которой «начисто раздавлена безжалостными санкциями».

Особо в подобной риторике уже успел отметиться один из наших «негасимых светочей демократии», носящий имя «Новая газета». Свистав в авральном порядке в редакцию разнообразных «экспертов в области экономики», там провели спиритический сеанс по гаданию на любимые темы: «О чем нам врут?» и «Насколько все плохо?» Выводы, естественно, были сделаны самые категоричные и неутешительные. Немалую прыть проявил один из приглашенных, заявивший, что «настоящие цифры ущерба занижаются в разы. На самом деле – это десятки миллиардов долларов!» С какой стати? А к торговым ограничениям надо, оказывается, приплюсовать еще и «недополученные» инвестиции и кредиты, а также «невозможность создавать высокотехнологичные товары». Остальная «дискуссия» – на том же уровне… Подытожила ее «Новая газета» призывом «полностью пересмотреть бравурные заявления о полной безвредности санкций против России».

Помилуйте, господа! Экономика, вообще-то – наука точная. Если речь идет о торговых ограничениях, то к чему приплетать все остальное, следуя логике, прекрасно описанной в русских народных сказках? Ну, тех, где речь идет о дурне, завидевшем под кустом зайца и за пять минут намечтавшем, как после поимки длинноухого он, путем цепочки товарно-денежных операций выйдет в первые богатеи… Кроме того, абсолютных цифр в экономике как бы и не существует – исключительно относительные. Украина напакостила нам санкциями на 700 с лишним миллионов? А как насчет того, что «закрытие» российских рынков обошлось «нэзалэжной» в 15 миллиардов долларов? Это не я придумал – цифра была озвучена лично Петром Порошенко еще в 2016 году. А санкций с тех пор прибавилось. И что такое 700 миллионов для экономики России, и 15 миллиардов – для украинской? Есть разница? Не хотите сравнений с Киевом? Надоело? Ладно, вот вам Германия: ее экономика по состоянию на окончание прошлого года несла от антироссийских санкций ущерб в 727 миллионов долларов ежемесячно! Так кому хуже? Кому надо паниковать?

Сколько можно пытаться каждое информационное сообщение официальных органов превращать в повод для оплевывания властей России? Скажут, что все в порядке – врут! Признается Госстат в том, что за год реальный денежный доход россиян снизился на 1.3% — все, уже конец света! Скоро ворон лопать будем! Это плохо, конечно, что снизился, а не вырос. Однако, весь тот ворох санкций, которые, понятно, не идут на пользу экономике нашей страны (вот интересно: кто и когда их называл «полностью безвредными»?) – это плата за то, что Россия, наконец, осмелилась стать независимой. Начала жить и действовать так, как решили в Москве, а не в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе.

Напомнить, когда в России лучше всего обстояли дела с иностранными инвестициями и кредитами? Когда напрочь отсутствовали антироссийские санкции и днями напролет из всех утюгов лились сладкие речи об ожидающем нас всех земном рае? Да в 90-е годы! Тогда, когда нашу страну усиленно «реформировали» по командам и планам Запада, в реальности уничтожая ее экономику до основания! Вы хотите обратно? Туда – к Гайдару, к Чубайсу, к инфляции в тысячи процентов, к увеличению смертности в полтора раза, к повальной безработице и дефолту 1998-го? Ответьте правду – лично вам тогда жилось лучше? Сытнее, спокойнее, стабильнее, чем сегодня с падением дохода на 1.3%?

Поймите же, наконец, что пойти сегодня на поводу у тех, кто придумывает все новые и новые безумные поводы для того, чтобы запретить России строить газопроводы, что-то покупать или экспортировать, означает вернуться именно в те жуткие годы – только в намного худшем варианте. Можно жить без санкций – но в колонии. Хотите свободы? За все надо платить. Пока – нам. Но кто ж сказал, что так будет всегда?

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