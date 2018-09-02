«Страшный период для гривны»: астролог рассказал, когда ждать обвала на валютном рынке

Влад Росс / Главред

В связи с тем, что рождение украинской национальной валюты в 1996 году происходило на ущербной Луне, гривна все время будет «в ущербе» по отношению к другим валютам мира, заявил известный астролог Влад Росс.

По его словам, гривна будет стабильна в таком своем состоянии, потому что в момент введения в обращение Луна была в Тельце, поэтому на протяжении шести-восьми лет наша национальная валюта может быть относительно стабильной, а затем внезапно обваливаться девальвировать.

Росс также спрогнозировал, что самый страшный период для гривны и украинцев в связи с этим будет в ноябре 2018 года, когда Сатурн пройдет по Юпитеру в гороскопе гривны: в это время сдержать падение гривны будет очень сложно.

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«В гороскопе гривны видно, что удерживать девальвацию будет непросто из-за хитросплетения в момент рождения нашей национальной валюты. Нептун тогда был в оппозиции к Венере, а Венера – это номинал денег. Это значит, что будут какие-то постоянные аферы, странным образом банки будут проворачивать деньги… К тому же, оппозиция Меркурия к Сатурну говорит о том, что хорошего светлого будущего, как у доллара или евро, у гривны, скорее всего, никогда не будет. Ее ждут постоянные обвалы через четное количество лет: шесть, восемь, десять. Не исключен вариант, что по отношению к евро курс составит 100, 150 или даже 200 гривен», — пишет он в материале на «Главреде».

По его прогнозу, гривна обвалится и ее курс по отношению к доллару составит 35 гривен за доллар и это произойдет уже к ноябрю.

Напомним, ранее управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман во время чата в «Главреде» заявил, что волна мирового кризиса, который провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины.





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