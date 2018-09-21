Страсбург соскучился по русским денежкам

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подготовил поправки в регламент Парламентской ассамблеи, которые, как рассчитывают в этой организации, помогут вернуть в ПАСЕ российскую делегацию, буквально вытолканную оттуда в 2014 году. Об этом 19 сентября сообщило украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на некий закрытый доклад ассамблеи.

Источники издания сообщили, что о таком подходе якобы негласно договорились с Россией, Германией и несколькими другими западными странами. Санкционный механизм в ПАСЕ планируют уничтожить не полностью, но осложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно. Для этого планируется повысить до 2/3 количество голосов, необходимых для подтверждения санкций (сейчас достаточно половины голосов). К тому же процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сама сможет заблокировать рассмотрение вопроса, если соберет достаточно людей в зале.

Интересно, что по данным «Европейской правды» сама Россия в докладе вообще не упоминается. А нужное ей решение будет принято, как плановая реформа.

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Также сообщается, что 9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подтвердила, что 20 сентября парламентарии действительно будут обсуждать проект доклада по принятию решений, касающихся полномочий национальных делегаций. Но его содержание обсуждать отказалась, сославшись на то, что это закрытый документ. В то же время, Паскье заявила, что отказ российской стороны направить на сессии ПАСЕ свою делегацию создал дисбаланс в работе уставных органов Комитета министров иностранных дел и Ассамблеи.

Напомним, что представители России были лишены возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и уставных органах ПАСЕ на апрельской сессии 2014 года после присоединения Крыма. В следующем году Ассамблея не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

Если это в ПАСЕ восприняли довольно спокойно, то решение Москвы приостановить выплаты в бюджет Совета Европы с июня 2017 года, вызвало серьезное недовольство организации. Ведь Россия была одним из самых крупных ее доноров — ежегодные взносы Москвы составляли 32 миллионов долларов. В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты стали причиной серьезных финансовых трудностей организации. Ей даже пришлось заморозить бюджет на 9 процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро.

Так что желание парламентариев вернуть Россию в ПАСЕ, а, точнее — вернуть кругленькую сумму ее взносов, вполне понятно. Но при этом европейцы опасаются просто снять с России санкции. Ведь это вызовет бурю негодования как на Украине, так и в США. И ряде особо антироссийски настроенных стран, вроде республик Прибалтики. Да и будет означать, фактически, признание собственной неправоты Страсбурга. Поэтому сегодня там пытаются придумать альтернативный вариант, который позволит усидеть на двух стульях.

Вопрос в том, устроит ли это Россию? Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что при отмене санкционных статей по отношению к праву голоса национальных делегаций в ПАСЕ Россия может возобновить свою деятельность в организации и направить заявку с составом делегации в январе 2019 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 11 сентября сообщил, что Россия определится с вопросом о возвращении к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в зависимости от рассмотрения доклада о полномочиях национальных делегаций в рамках осенней сессии ПАСЕ (8−11 октября). «Нас поддерживают национальные парламенты большинства стран Совета Европы. Конечно, мы будем рассматривать это решение — принимать нам участие в дальнейшей работе или нет? — исходя из того, каким оно [обсуждение доклада о полномочиях] будет», — подчеркнул спикер.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк убежден, что говорить о возвращении России в ПАСЕ следует только после полного снятия с нее санкций и любых ограничений полномочий с нашей делегации. В противном случае такой размен нашей стране ни к чему.

— С одной стороны, парламентарии должны обмениваться опытом, осуществлять контакты, выстраивать связи. ПАСЕ была хорошим институтом, в рамках которой коммуникации происходили не только на уровне исполнительной, но и законодательной власти. Причем, мы видим, что в Европе среди парламентских делегаций намного больше сторонников хороших отношений с Россией, чем в правительствах. Поэтому ПАСЕ была достаточно эффективным механизмом, позволявшим доносить нашу точку зрения до западных коллег. Полностью отказываться от него, говорить, что он не нужен и бесперспективен, было бы неправильно.

С другой стороны, в этой организации существует не лучший фон в отношении России. ПАСЕ абсолютно волюнтаристски поступила в отношении нашей делегации. Из-за воссоединения Крымского полуострова с Россией лишила полномочий наше государство, ввела против него санкции, и при этом настаивала, чтобы мы продолжали вносить взносы в совет Европы. Наши финансовые вливания очень сильно помогали ПАСЕ, потому что составляли до 10% отчислений. После отказа Москвы от выплат аппарат ПАСЕ начал испытывать финансовые трудности.

Невооруженным глазом видно, что представители этой организации хотят, чтобы Россия поскорее снова начала вносить выплаты в бюджет. И в принципе, если права российской делегации будут полностью восстановлены и у нас будут гарантии, что эти полномочия снова не отберут, Россия может вернуться в Совет Европы и в Парламентскую ассамблею. Это позволит начать там активную работу по формированию общественного мнения в отношении нашей страны на уровне законодателей.

Но даже если это произойдет, главная причина конфликта между Россией и этой организацией — разногласия по поводу Крыма — никуда не денется. И останется острой. Поэтому вряд ли удастся вернуться на тот же уровень взаимодействия, который был до 2014 года. До тех пор, пока со стороны наших коллег не будут даны определенные гарантии, что они не будут постоянно разыгрывать тему Крыма, не стоит возобновлять выплату взносов.

Возможно, российской делегации стоит сначала вернуться в Совет, а потом уже начать какие-то отчисления, чего очень бы хотелось чиновникам этих институтов. Институтов, нужно признать, неплохих и полезных для нас. Особенно — в атмосфере тотального взаимного недоверия с Западом. ПАСЕ могла бы стать информационным каналом, который будет хоть как-то работать на общем негативном фоне. Но только если мы никоим образом не будем там ущемлены.

«СП»: — Достаточно ли не полного и гласного снятия санкций, а неких изменений в регламенте, которые, возможно, постепенно помогут снять санкции с России?

— Мне кажется, что смягчение санкций и предоставление России права голоса только в определенных ситуациях — это не конструктивный подход. Наш МИД неоднократно говорил, что для нас тема отмены санкций не является отдельной темой переговоров. Только смягчение санкций и ограниченное право голоса — это не те условия, которые соответствуют роли и влиянию России. Если наша страна не получит возможности полноправно высказывать свою точку зрения, то вряд ли она вернется и возобновит финансирование ПАСЕ.

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«СП»: — А почему в ПАСЕ так захотели возвращения России, только из-за денег?

— В целом в Европе на уровне парламентариев и политических партий есть силы, которые крайне заинтересованы в том, чтобы восстановить отношения с Россией. Увеличение числа подобного рода сил на политическом ландшафте Европы, их усиление, должно привести к тому, что количество перейдет в качество. Это выразится и в их влиянии на политические институты.

С другой стороны, Брюссель и единая консолидированная линия Европы, которая касается и ПАСЕ, заключается в том, что Россия — это угроза. Она якобы аннексировала Крым и стала причиной гражданской войны на Украине. Помимо доброжелателей Москвы в ПАСЕ очень громко слышны голоса наших ярых оппонентов. Это страны Прибалтики, Восточной Европы и, конечно, Украина. Которая просто шантажирует организацию, препятствуя восстановлению нормальных отношений с Россией.

Руководство ПАСЕ заинтересовано, чтобы такая страна, как Россия, вернулась в ассамблею. Но это попытка усидеть на двух стульях — и взносы получить, и сохранить твердую антироссийскую линию и антироссийский консенсус. Очень неустойчивый механизм. Наша страна, как мне кажется, не пойдет на размен национальных интересов на какие-то уступки, в контексте которых мы можем голосовать по определенным вопросам и за это отчислять деньги в бюджет.

Возвращение России в ПАСЕ — вопрос не только финансовый, но и идеологический. В идеологическом плане, как мне кажется, ПАСЕ, как институт, не готова восстанавливать Россию в тех правах, которые у нее были. И не готова менять свою позицию по ряду ключевых тем повестки дня.

Хотя, конечно, Европа будет делать все, чтобы заманить нас туда.

А в это время

В четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России зреет желание выйти из Совета Европы. Об этом она сообщила на встрече с главой ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. «Мы устали быть мальчиками и девочками для битья. У нас созревает внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я вам говорю это искренне», — приводит Интерфакс слова Матвиенко.

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