Страны ШОС приняли совместную декларацию

В Душанбе 17 сентября состоялся 20-й саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которого лидеры стран ШОС приняли совместную декларацию. Подробнее о пунктах декларации, опубликованной на сайте Кремля, — в материале ТАСС.

Ситуация в Афганистане

ШОС выступает за построение нового афганского правительства, включающего представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества.

Страны организации считают, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане.

Участники встречи исходят из безальтернативности политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций в различных регионах мира на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права.

Они выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

В ШОС подчеркивают значимость оказанных региональными и соседними с Афганистаном странами многолетнее гостеприимство и эффективную помощь афганским беженцам, считают важными активные усилия международного сообщества по содействию их достойному, безопасному и устойчивому возвращению на родину.

Борьба с международным терроризмом

Страны ШОС призвали к скорейшему принятию всеобъемлющей конвенции по борьбе с международным терроризмом.

Они считают важным выполнение резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по противодействию терроризму и экстремизму, а также глобальной контртеррористической стратегии ООН, учитывая при этом национальный опыт и специфику государств.

Государства-члены будут и далее проводить совместные антитеррооистические учения компетентных органов государств-членов ШОС, в том числе предстоящие учения «Пабби — Антитеррор-2021».

Участники объединения намерены не допустить всплеска сепаратизма и экстремизма в регионе, пресекать поставки наркотиков, бороться с противозаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Государства-члены особо отмечают значимость Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одной из опор архитектуры глобальной безопасности.

Приоритетами ШОС в области обеспечения региональной безопасности и стабильности будут оставаться противодействие терроризму во всех его формах и проявлениях.

Государства-члены ШОС указывают в декларации, что сотрудничество в противодействии вызовам и угрозам безопасности должно осуществляться последовательно, без применения двойных стандартов, через строгое соблюдение норм международного права.

Ими рассматриваются следующие инициативы: о создании Антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа (Республика Таджикистан), об учреждении на базе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС в городе Ташкенте Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС (Российская Федерация), о создании Центра информационной безопасности ШОС (Республика Казахстан), об учреждении Центра по противодействию международной организованной преступности в городе Бишкеке (Кыргызская Республика).

Участники объединения подчеркивают важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия» для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму.

Стороны выступили за продвижение сотрудничества с ООН в области миротворческой деятельности. Принято решение об обмене опытом в сфере операций по поддержанию мира для подготовки военнослужащих к миротворческим миссиям ООН.

Лидеры ШОС договорились развивать сотрудничество в области военной медицины, а также отметили вклад фестивалей военных оркестров «Труба мира» в укрепление взаимодействия оборонных ведомств государств — участниц организации.

Женщины в политике и экономике

Участники организации подчеркнули необходимость обеспечить широкое участие женщин в политической, экономической, социальной и других сферах.

В декларации содержится пункт «Усиление роли женщин». В ШОС считают важным регулярное проведение форумов, конгрессов и встреч женщин в рамках организации.

Двойные стандарты в вопросе прав человека

Государства-члены ШОС подтверждают универсальность, неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека, а также свои обязательства соблюдать права и основные свободы человека.

Они выступают против применения двойных стандартов в вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом их защиты.

Равенство государств

Страны ШОС считают необходимым строго и последовательно уважать исторические традиции и суверенное равенство всех государств.

Недопустимость использования спорта в политических целях

Участники организации подчеркнули, что недопустимо использовать спортсменов и спортивные состязания в политических целях.

Государства-члены, признавая роль спорта как одного из важных инструментов обеспечения мира, социальной интеграции и устойчивого развития, подтверждают готовность наращивать сотрудничество в этой области.

В организации считают, что Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года будут способствовать укреплению дружбы, взаимопонимания и гармонии между народами.

Развитие туризма

В ШОС выступают за дальнейшее продвижение богатого культурно-исторического наследия народов и раскрытие туристического потенциала городов и регионов стран организации, создание дополнительных механизмов развития взаимодействия в сфере культуры и туризма, в том числе путем внедрения практики объявления туристической и культурной столицы ШОС.

Страны объединения будут стремиться укреплять и расширять равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма. Цель этой работы — формирование на основе сложившихся культурно-исторических и экономических связей общего туристского пространства. Такие меры будут приниматься для интенсификации туристических обменов, создания новых рабочих мест, роста доходов, повышения уровня и качества жизни граждан, поясняется в декларации.

Они выразили готовность содействовать установлению прямых контактов между предприятиями туристской индустрии и сопутствующих отраслей, сотрудничеству между учреждениями профессионального образования в области туризма для совместной подготовки квалифицированных кадров, привлечению инвестиций в создание и совершенствование туристской инфраструктуры государств — членов ШОС, изучению возможностей продвижения сотрудничества в области «умного» туризма и развитию взаимодействия между туристическими городами.

Противодействие ЧС

Участники отмечают необходимость продолжения сотрудничества в сфере совместного противодействия угрозам природных и техногенных катастроф и оперативного реагирования на них.

В декларации подчеркнута необходимость продолжения усилий по снижению риска бедствий и усилению потенциала чрезвычайного реагирования. Для этого члены организации намерены укреплять взаимодействие в таких сферах, как обмен оперативной информацией, подготовка кадров, проведение совместных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий и аварий, а также содействовать продвижению сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в приграничных регионах.

В ШОС будут развивать сотрудничество с ООН, другими международными и региональными организациями на этих направлениях.

Торговля и экономика

В ШОС считают, что необходимо создавать благоприятные условия для развития торговли и инвестиционной деятельности и наращивать взаимодействие в торгово-экономической сфере.

В документе отмечается, что мировая экономика

Молодые предприниматели

Члены ШОС выступают за создание специальных программ по повышению компетенции молодых предпринимателей на пространстве организации.

В области СМИ стороны указали на необходимость формирования «позитивного, адекватного представления о ШОС в регионе и мире».

Кроме того, стран ШОС выступают за сотрудничество между регионами и административно-территориальными единицами и развитие взаимодействия в рамках Форума глав регионов государств — членов объединения.

«Зеленые» технологии

Стороны будут и далее укреплять сотрудничество в торговой, производственной, транспортной, энергетической, финансовой, инвестиционной, сельскохозяйственной, таможенной, телекоммуникационной, инновационной и других представляющих взаимный интерес сферах, в том числе путем использования передовых, ресурсосберегающих, энергоэффективных, «зеленых» и низкоэмиссионных технологий.

В организации считают необходимой последовательную реализацию значительного потенциала экономического взаимодействия, сформированного в процессе развития ШОС. Приоритетное значение будет иметь эффективное выполнение принятых долгосрочных программ и планов в торгово-экономической области в целях содействия социально-экономическому развитию государств-членов организации и региона в целом.

Государства организации подчеркивают необходимость наращивания взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в том числе широкого использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, а также поддерживают применение различных действенных экономически эффективных и экологически чистых технологий, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду и способствующих энергетической безопасности и переходу к более чистым и экологичным источникам энергии.

В ШОС рассмотрят пути расширения региональной взаимосвязанности электросетевого комплекса и будут стремиться к согласованию национальных энергостратегий для расширения сотрудничества в области устойчивой энергетики и сокращения выбросов парниковых газов.

Страны будут и далее содействовать развитию полномасштабного диалога по энергетической тематике, практическому сотрудничеству между государствами — производителями энергоносителей, их транзитерами и потребителями.

Они также договорились о взаимодействии министров энергетики государств — членов ШОС.

Вопросы промышленности

Стороны приняли решение об учреждении механизма совещания министров промышленности государств-членов ШОС.

Они отметили необходимость наращивания сотрудничества по вопросам высоких технологий, создания индустриальных парков и торгово-промышленных кластеров.

Члены организации высказались за продолжение совершенствования архитектуры глобального экономического управления и разработку совместных шагов по поддержке предприятий в реализации инвестиционных проектов и развитии их экспортно-ориентированного потенциала.

Государства ШОС также выступили с призывом реформировать Всемирную торговую организацию с целью повышения ее эффективности.

Также они подчеркнули необходимость дальнейшей проработки упрощения процедур торговли в регионе.

Создание Банка и Фонда развития

Государства — члены Шанхайской организации сотрудничества продолжат консультации по вопросам создания Банка развития и Фонда развития (Специального счета) ШОС..

Они также выделили первостепенную задачу в сотрудничестве. Ею является «развитие взаимодействия в торгово-экономической области, создание благоприятных условий для торговли и инвестиций на принципах равенства, добросовестной конкуренции, взаимного уважения и взаимной выгоды».

В целях финансового обеспечения реализации совместных проектов, государствами будет продолжено взаимодействие в рамках функционирующих в регионе многосторонних банковских и финансовых структур, также пояснили там.

Члены организации также продолжат раскрывать потенциал Делового совета и Межбанковского объединения ШОС, а также развивать совместные инициативы деловых кругов по укреплению сотрудничества для реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и инвестиционных проектов.

При этом считается важным участие Делового совета ШОС и Межбанковского объединения ШОС в разработке эффективных механизмов поддержки межрегионального экономического сотрудничества и частной предпринимательской инициативы. Необходимым считается и определение порядка действий межгосударственных и национальных институтов развития по реализации проектов, имеющих приоритетное значение для всех стран объединения и совместно финансируемых банковскими структурами государств — членов ШОС в условиях чрезвычайных ситуаций и пандемии.

Сотрудничество в судебной и юридической областях

Страны ШОС намерены расширять информационный обмен и осуществлять согласованные шаги в судебно-экспертной области, включая совместные мероприятия.

Государства-члены также придают важное значение сотрудничеству между верховными судами в области правосудия как эффективному фактору в укреплении взаимного доверия и дружбы, развитии добрососедства в рамках ШОС.

Страны ШОС также выразили готовность расширять каналы правового сотрудничества, повышать его эффективность, содействовать развитию прямого взаимодействия между органами прокуратуры.

Государства-члены также усилят многосторонний обмен между органами прокуратуры в области исследовательской деятельности, будут заимствовать позитивный опыт прокурорской работы, совершенствовать программы подготовки специалистов, направленные на повышение квалификации прокуроров стран — участниц ШОС.

Стороны также отметили, что они выступают за развитие сотрудничества по обмену опытом в области нормотворческой деятельности, правовой помощи, правового просвещения населения, а также за продолжение усилий по созданию онлайн-платформы для обмена правовой информацией с учетом положений национальных законодательств.

Сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» с ЕАЭС

В ШОС поддерживают инициативу Китая «Один пояс, один путь» и сопряжению его с Евразийским экономическим союзом.

Кроме того, страны-участники объединения выступают за широкое международное сотрудничество в решении проблем ресурсного обеспечения потребностей человечества без ущерба для окружающей среды и здоровья населения, в достижении устойчивого и качественного экономического роста на основе предоставления всем государствам равного и справедливого доступа к преимуществам экономической глобализации.

Они считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в Евразии пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права и с учетом национальных интересов. В этой связи в ШОС отметили идею создания Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.

Государства-члены подчеркивают важность обмена опытом по разработке и реализации национальных стратегий развития, планов по цифровой экономике и внедрению инновационных технологий, в том числе в целях совместного преодоления технологического и цифрового разрыва между ними.

Борьба с коррупцией

Страны ШОС привержены борьбе с экономическими преступлениями, в том числе с коррупцией, угрожающей национальной и региональной безопасности.

Они убеждены, что коррупция во всех ее проявлениях является угрозой национальной и региональной безопасности, приводит к снижению эффективности государственного управления, негативно влияет на международный авторитет и инвестиционную привлекательность государств, сдерживает их поступательное социально-экономическое развитие.

Участники объединения выступают за сотрудничество между регионами и административно-территориальными единицами и развитие взаимодействия в рамках Форума глав регионов государств — членов.

Борьба с милитаризацией информационных технологий

Участники выступают против попыток милитаризовать информационные технологии. Они против дискриминационных мер под любыми предлогами, которые препятствуют развитию цифровой экономики и коммуникационных технологий.

Страны объединения «отмечают растущие угрозы безопасности в информационной сфере», в том числе использование соответствующих технологий в преступных целях. В нем отмечается, что подобные действия осуществляются на глобальном и транснациональном уровне, дестабилизируя международный мир и безопасность.

Государства ШОС считают необходимым использовать современные технологии в мирных целях, стремиться к созданию «безопасного, справедливого и открытого информационного пространства». В документе подчеркивается, что взаимодействие по указанным вопросам должно опираться на принципы уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела других стран.

Участники объединения будут стремиться вырабатывать универсальные правила, принципы и нормы ответственного поведения государств в соответствующей области.

Они вновь подчеркивают ключевую роль ООН в сфере противодействия угрозам в информационном пространстве.

Нового военного союза не будет

Страны ШОС не будут создавать военный союз или экономическое объединение.

При этом стороны договорились продолжать сотрудничество в области обороны, что будет включать в себя вопросы подготовки кадров и повышение потенциала вооруженных сил государств.

Государства-члены подчеркивают важность регулярного проведения совместных военных антитеррористических командно-штабных учений «Мирная миссия» для повышения уровня взаимодействия в борьбе с вооруженными формированиями международных террористических организаций и совершенствования методов противодействия терроризму.

Они отмечают необходимость углубления и расширения взаимодействия в рамках организации, не предусматривающего формирования военно-политического союза или экономического интеграционного объединения с образованием наднациональных институтов управления.

Стороны придерживаются линии, исключающей блоковые, идеологизированные и конфронтационные подходы к решению актуальных проблем международного и регионального развития».

Страны-участники будут уважать право на выбор пути политического, экономического, социального и культурного развития с учетом исторического опыта и национальных особенностей каждого государства. Также в ШОС продолжат содействовать межцивилизационному диалогу, общему миру, прогрессу и гармонии, равноправному партнерству государств.

Участники ШОС отмечают, что организация открыта для присоединения заинтересованных государств, которые соответствуют критериям и условиям, содержащимся в нормативно-правовых документах организации, и обязуются соблюдать цели и принципы Хартии ШОС, а также положения других международных договоров и документов объединения.

Государства выступают за формирование многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности, глобальной и региональной безопасности и стабильности, отказа от конфронтации и конфликтов.

Они подтверждают актуальность инициатив продвигать взаимодействие в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества.

Страны ШОС заявили о намерении далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения «мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля».

В ШОС высоко оценили деятельность объединения за 20 лет его существования, отметив, что благодаря этой работе удалось превратить регион в пространство мира.

В декларации подчеркивается, что страны — участницы ШОС будут и впредь укреплять организацию в качестве одной из опор формирующегося более представительного и справедливого миропорядка, основанного на верховенстве международного права, прежде всего Устава ООН.

Важное значение придается дальнейшему развитию Форума ШОС в качестве многостороннего общественного консультационно-экспертного механизма, образованного для содействия и научной поддержки деятельности ШОС и укрепления взаимодействия научно-исследовательских и политологических центров входящих в организацию стран, наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС.

Лидеры ШОС также высоко оценили председательство Таджикистана в организации в 2020-2021 годах и его итоги, которые способствовали дальнейшему укреплению взаимного доверия и взаимопонимания, конструктивного и эффективного сотрудничества, добрососедских отношений и дружбы между народами.

Главы государств заявили, что ШОС «будет и далее эффективно служить высоким целям и задачам, которые были провозглашены государствами-учредителями при ее создании, и тем самым вносить свой вклад в дело мира, сотрудничества и развития».

Культурное и научное сотрудничество

Государства-члены подчеркивают, что культурное сотрудничество в рамках ШОС имеет значительный потенциал как эффективный фактор укрепления взаимопонимания между народами. Они отметили, что организация показывает мировому сообществу пример уважительного, толерантного отношения к национальным традициям и ценностям друг друга, взаимообогащения культур через развитие связей в этой области.

Лидеры стран ШОС «убеждены, что поступательное развитие культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС остается безусловным приоритетом». Они заверили, что государства — члены ШОС «будут принимать меры по углублению взаимодействия в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, литературы, кинематографии, а также архивного, музейного, библиотечного дела».

Государства организации «будут и далее развивать сотрудничество в области проведения совместных археологических работ, охраны и реставрации памятников и объектов культурного наследия государств — членов ШОС, в том числе в целях совместной подачи и продвижения заявок на их включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Участники объединения также выступили «за углубление сотрудничества в области образования», заявили, что «намерены предпринимать дополнительные меры по разработке инновационных образовательных технологий, использовать новые информационно-коммуникативные и мультимедийные средства для обеспечения качественного образования, достижения оптимальных результатов в профессиональной подготовке обучающихся».

Стороны подчеркивают важность дальнейшей деятельности Университета ШОС, в том числе путем подключения заинтересованных государств к его работе. Кроме того, они констатируют важность сотрудничества в области науки и техники. Поэтому страны ШОС «считают необходимым разработать в соответствии с национальным законодательством приоритетные направления научного и технического сотрудничества, включая рассмотрение возможности создания механизма финансирования совместных проектов в данной области».

Участники также отметили важность сотрудничества между научно-исследовательскими и аналитическими центрами по экономическим вопросам, чтобы в комплексе анализировать факторы, влияющие на экономическое взаимодействие в рамках ШОС с учетом глобальных и региональных процессов.

Соглашение по ядерной программе Ирана

ШОС выступает за последовательную реализацию соглашения по иранской ядерной проблеме.

Страны организации призывают всех участников к неукоснительному исполнению всех своих обязательств для всестороннего и результативного выполнения документа.

Они готовы неукоснительно соблюдать его положения и будут стремиться к «всестороннему сбалансированному продвижению всех зафиксированных в нем целей и принципов, укреплению глобального режима нераспространения ядерного оружия, продолжению процесса ядерного разоружения, а также содействию равноправному взаимовыгодному сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях».

Страны ШОС считают, что скорейшее вступление в силу протокола о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии для всех подписавших его стран «внесет значительный вклад в обеспечение региональной безопасности и укрепление режима ядерного нераспространения».

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