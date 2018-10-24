Страны ЕАЭС заинтересованы в усовершенствовании налогообложения при взаимной торговле

Администрирование взаимной торговли в ЕАЭС, практика устранения административных барьеров во взаимной торговле, изменения налогового законодательства, проблемы налогообложения в ЕАЭС – все это стало предметом обсуждения участников сессии «Налоговая политика и валютное сопровождение внешнеэкономических сделок: проблемы, вызовы и перспективы для бизнеса», которая прошла в Ереване в рамках Международного выставочного форума «Евразийская неделя».

Увеличение объемов взаимной торговли в ЕАЭС эксперты считают одним из признаков экономического роста в странах Союза и по этому же критерию склонны судить о степени интегрированности объединения. Между тем серьезное влияние на операции по взаимной торговле оказывают налоговая политика и валютное сопровождение внешнеэкономических сделок. Среди ключевых вопросов тематической сессии – совершенствование налоговой политики и системы администрирования НДС, возмещение НДС, налогообложение торговли в Интернете.

Основой налоговой политики в ЕАЭС является создание недискриминационных налоговых условий для развития торгово-экономического сотрудничества, определение государствами-членами направлений и порядка осуществления гармонизации законодательства в отношении налогов, совершенствование системы взимания косвенных налогов во взаимной торговле, организация подходов к налогообложению торговых услуг в электронной форме. Например, Армения уже выдвинула инициативу по взаимному признанию сопроводительных документов. Об этом сообщил директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Хачатрян, выступивший модератором сессии.

Уже можно говорить о ряде произошедших изменений. Упразднены таможенное оформление и контроль на внутренних границах государств Союза, осуществлен их перенос на внешний периметр, определен единый регламент налогового администрирования взаимной торговли государств Союза, утвержден единый формат информационного обмена между налоговыми службами стран ЕАЭС.

«И все же нам предстоит еще многое сделать. Главные тренды сегодня складываются вокруг национального регулирования и межгосударственной координации, в частности, особенно важно обеспечить баланс между судебными решениями национальных налоговых систем», – отметил Арман Хачатрян.

Для достижения этих целей определены приоритетные направления работы по совершенствованию системы взимания косвенных налогов. В первую очередь речь идет о создании системы идентификации участников внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС, совершенствовании электронных сервисов налоговых органов и организации автоматического обмена информацией, улучшении механизмов налогового администрирования оборота подакцизной группы товаров.

«Сейчас мы должны одновременно принимать меры по совершенствованию действующего механизма налогового администрирования и параллельно рассматривать новые механизмы, которые позволят на основании цифровых технологий двигаться вперед и избавлять бизнес от излишних административных процедур, от зависимости друг от друга, от недобросовестности партнера», – отметил заместитель министра финансов Республики Беларусь Дмитрий Кийко.

По его мнению, в рамках ЕАЭС это очень важное направление. Что касается внутренних задач, необходимо искать баланс интересов. Дмитрий Кийко отметил, что у Республики Беларусь достаточно передовая налоговая система, она соответствует и белорусским практикам, и ЕАЭС, и европейским практикам. Тем не менее с «учетом событий последних лет, включая экономический кризис, взаимоотношения с внешним миром, мы вынуждены принимать меры как по повышению устойчивости бюджета, так и по созданию условия для развития бизнеса. Мы разбили налоговую реформу на два этапа, и первый этап начнется со следующего года», – рассказал Дмитрий Кийко.

В соответствии с целями налоговой политики ЕАЭС в Кыргызской Республике упразднены таможенное оформление и контроль на внутренних рынках государств Союза, сообщила заместитель председателя Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики Айдай Карагулова.

Она отметила, что все разрабатываемые и применяемые нормативные правовые акты в первую очередь изучаются на предмет соответствия требованиям Договора о ЕАЭС. Эта работа ведется постоянно. Так, для внедрения механизмов прослеживаемости товаров в середине 2018 года внесены изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, предусматривающие внедрение электронных счетов-фактур, маркировки товаров и дальнейшее совершенствование применения контрольно-кассовых машин с передачей данных онлайн. Отдельное внимание уделяется механизму возмещений и возврата НДС экспортерам. В сентябре нынешнего года внесены изменения в Налоговый кодекс по этой части. Улучшение системы взимания косвенных налогов во взаимной торговле, в том числе с применением информационных технологий, будет направлено на расширение возможностей администрирования со стороны госорганов и облегчение условий для ведения добросовестного бизнеса.

Заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Трунин рассказал о проводимой налоговой политике стран в сфере косвенного налогообложения, изменениях налогового законодательства. «Что касается изменений налогового законодательства в России: мы летом текущего года приняли закон, который позволил в ЕАЭС сформировать большинство стран со ставкой НДС 20%, и со следующего года такая ставка будет у трех из пяти государств», – заявил Илья Трунин.

Одновременно сократили сроки проведения камеральных налоговых проверок, снизили порог для заявительного возмещения НДС, приняли важный внутренний шаг – отменили налог на имущество в части движимого имущества, оставив только на недвижимость.

Илья Трунин также отметил, что необходимо все наработки, имеющиеся в каждой из стран-участниц, внедрять на уровень ЕАЭС. Но прежде нужно обеспечить взаимное признание документов, чтобы сделать систему налогового администрирования более интегрированной. «Особенно это касается электронных средств верификации, то есть электронной цифровой подписи – отсутствие единых подходов в этой части сильно тормозит, если не делает невозможным, внедрение целого комплекса технологий». По мнению представителя Минфина России, в этом направлении надо существенно ускориться: на первом этапе продумать, как будет функционировать электронная цифровая подпись во взаимоотношениях между государствами, а впоследствии – как и какие документы должны будут признаваться во взаимной торговле.«Еще одно важное направление – это координация не только систем налогового администрирования, но и налоговой политики, особенно в части высокомобильных видов операций», – уверен Илья Трунин.

Необходимость разработки и применения новых механизмов налогового администрирования обусловлена глобализацией и информатизацией экономических процессов. С развитием электронной коммерции актуально согласование налоговой политики электронной торговли ЕАЭС. «Поскольку электронная коммерция в принципе не «признает» границ, важно уже сейчас договориться о межгосударственной координации политик стран Союза в этом направлении», – считает Арман Хачатрян. Одна из важнейших задач – определение цифрового резидентства.

При этом сегодня только две страны ЕАЭС начали работу по внедрению норм налогообложения электронной торговли. Это Российская Федерация и чуть позже – Республика Беларусь. В Республике Армения, Республике Казахстан и в Кыргызской Республике находят свои пути решений определения налогооблагаемой базы электронной коммерции. В Комиссии эта работа ведется на постоянной основе. На площадке ЕЭК уже согласовываются со странами предложения по внесению соответствующих изменений в Договор о ЕАЭС и Приложение № 18 к нему для конкретизации регулирования налоговых правоотношений в сфере электронной коммерции.

Арман Хачатрян отметил, что пионером создания механизма налогового администрирования электронной коммерции является Российская Федерация. С 1 января прошлого года действует НДС для иностранных компаний, реализующих через Интернет услуги в электронной форме российским пользователям. Так, введено понятие электронных услуг, закреплена их реализация по месту осуществления деятельности покупателя, выработан упрощенный порядок постановки на учет иностранных организаций – через «личный кабинет» на сайте ФНС. Представитель России, заведующая лабораторией развития налоговой системы ФГБОУВО «РАНХиГС» Наталья Корниенко подробно рассказала о практическом применении этих норм.

Также в ходе дискуссии выступил исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Вторая часть дискуссии в рамках панельной сессии была посвящена вопросам валютного сопровождения внешнеэкономических сделок в рамках ЕАЭС. Заместитель начальника Управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Татьяна Грекова рассказала о текущих и планируемых изменениях законодательства в сфере валютного регулирования и валютного контроля. Начальник Департамента кредитно-валютной политики Центрального Банка Республики Армения Ваагн Григорян и начальник Управления денежно-кредитных операций Национального банка Кыргызской Республики Азамат Давлиталиев поделились опытом либерализации валютных правоотношений в своих странах.

Участники дискуссии обсудили перспективы активизации взаимных расчетов резидентов Союза в национальных валютах.​

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