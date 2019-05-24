Странное молчание: Почему антикоррупционеры прощают Зеленскому все

Позиция очень активных граждан, которые сокрушительно критиковали Петра Порошенко, за время президентства Зеленского куда-то делась. Интересно, почему?

Первые шаги на посту президента Владимира Зеленского, которые имеют сомнительную легитимность, вызвали негативную реакцию части украинской политической среды. Более того – на них отреагировал даже рынок ценных бумаг: на этой неделе еврооблигации Украины упали на новостях о роспуске Рады и возможной отставке правительства и ожидаемого инвесторами признания незаконной национализации «ПриватБанка».

Больше всего критики новый президент услышал по поводу досрочного роспуска парламента и назначения внеочередных выборов. А подписание указа о назначении главой президентской Администрации Андрея Богдана, который подпадает под люстрацию, вызвало публичное несогласие даже со стороны Министерства юстиции, которое проверит, нарушил ли Зеленский закон. Как же отреагировали на действия главы государства общественные деятели, «еврооптимисты», антикоррупционеры – все те, кто так активно боролся с «режимом Порошенко» и обличал даже малейшие отступления от буквы закона за последние пять лет?

Активисты реанимационного пакета реформ (РПР) обнародовали заявление, в котором призвали Владимира Зеленского «действовать исключительно в рамках своих конституционных полномочий и, соответственно, отказаться от досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Украины VIII созыва неконституционным способом при отсутствии для этого оснований». А к нардепам РПР обратился с требованием «поставить вопрос конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий ВРУ перед Конституционным Судом в случае его издания».

Такие основания, как известно, президент депутатам дал – его указ о роспуске Рады уже действует. И он уже обжалован в Верховном суде. Более того, председатель Верховной Рады Андрей Парубий на внеочередном заседании в среду, 22 мая, заявил, что указ о роспуске парламента противоречит Конституции и будет обжалован в Конституционном суде.

Резкую и почти единодушную критику вызвала озвученная новоиспеченным главой президентской канцелярии Богданом идея провести всеукраинский референдум об отношениях с Россией. Нардеп Егор Соболев в Фейсбуке написал: «Люди переживают не из-за того, что вы хотите советоваться с обществом. Нас всех пугает сама идея — договориться с людоедом. Путина не остановит ни одна сделка. Предыдущее «мирное соглашение с Россией» закончилось голодомором, когда украинцы ели своих детей. Для нас это — урок, и обязанность нового Президента этот урок выучить. Мир Украине обеспечит сильная армия, сильная спецслужба и готовность всего общества бороться за независимую, успешную, процветающую Украину».

Также этот депутат разместил видео, где критикует нарушение президентом закона о люстрации (речь о назначении Богдана на должность в АП). А вот насчет оснований для разгона парламента Соболев на своей странице в ФБ не пишет ничего.

Руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин возмущается разве что отказом от введения открытых партийных списков на выборах новой Рады. И воюет в Фейсбуке с Генпрокурором Юрием Луценко – его вину он видит в возвращении в Украину юриста Януковича Андрея Портнова. О неконституционности действий Зеленского по ВР – молчок.

Вчера появилось заявление целого ряда неправительственных организаций и лидеров общественного мнения: это Украинский кризисный медиа-центр, Институт массовой информации, Центр экономической стратегии, «Детектор Медиа», «Интерньюз-Украина», Совет внешней политики «Украинская призма», StopFake, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерий Пекар и другие. Подписанты заявления встревожены первыми решениями новоизбранного президента, которые, «к сожалению, пока демонстрируют непонимание вызовов, стоящих перед страной». Активисты не разделяют желание президента окружить себя «представителями режима бывшего президента Януковича, что противоречит принципам люстрации, а также людьми без соответствующих компетенций и таких, с которыми Владимира Зеленского связывают бизнес-интересы».

В заявлении обозначен ряд «красных линий» для нового президента в сфере безопасности, внешней и внутренней политике, экономике, вопросах национальной идентичности и тому подобное. Это проведение референдума относительно переговоров с Россией или принципов мирного урегулирования; сепаратные переговоры с Кремлем или представителями оккупационных властей и их вооруженных формирований, преференции в отношении олигархов, в частности, возвращение «ПриватБанка» его бывшим владельцам или выплата «компенсаций» этим владельцам и другие.

Исполнительный директор Transparency International Ukraine и один из лидеров партии Святослава Вакарчука «Голос» Ярослав Юрчишин в Фейсбук пишет, что «позиция партии Голос – никаких референдумов по вопросам нацбезопасности». И обещает заняться реформой парламента – после того, как «Голос» попадет туда. Относительно избирательной модели единственным допустимым вариантом называет «принятие Избирательного кодекса, предусматривающего пропорционалку с открытыми региональными списками». «Воспользовавшись тем, что люди хотят новой власти, олигархические элиты распустили парламент и готовятся к выборам по старым правилам. С коррупционной мажоритаркой. С продажей мест в закрытых партийных списках. Новое качество невозможно при условии выборов по избирательному закону Януковича», — пишет Юрчишин.

А вот сам факт роспуска Рады при отсутствии оснований для этого его, похоже, не волнует. Не высказывает замечаний относительно разгона Рады и сам Transparency International Ukraine. Организацию волнует лишь способ избрания нового парламента.

Итак, как видим, возмущение общественных активистов пока ограничивается подписанием коллективных обращений и заявлений. Возможно, они дают время новому президенту опомниться. А, может, уже точат перья и готовят плакаты для акций протеста, как только разразится скандал с «любыми друзями» Зеленского. Впрочем, вялость активистов наталкивает и на другую мысль – они просто пытаются приспособиться к новым политическим обстоятельствам.





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