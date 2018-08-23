Страна идет к дефолту: валюта в Украине готовится к резкому прыжку, когда это произойдет

В ближайшем будущем украинцам стоит ожидать резкого подорожания курса доллара

Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

«Кроме того, Украина уже сорвала сотрудничество с Международным валютным фондом. Она заканчивается весной 2019-го. Мы до сих пор не получили хотя бы 50% от общего количества траншей. Скорее всего, с сентября Фонд предоставит деньги. Тогда курс валют еще год сможем удержать на уровне 27-29 гривен за доллар», — отметил он.

Более того, Лупоносов рассказал, почему не стоит ожидать «чуда» от обычного дешевого пиара.

«Федеральная резервная система США проводит политику дорогого доллара. Также видим кризисные явления внутри Украины. Они связаны с оттоком рабочей силы, медленным ростом ВВП. Страна идет к дефолту. Он может произойти после выборов», — подчеркнул он.

Добавим, курс доллара в Украине продолжить расти и концу года может достичь шокирующего уровня. Все эксперты сходятся на том, что падения доллара в Украине ждать не приходится, и озвучивают все более пессимистические прогнозы.

Андрей Новак считает, что курс до конца года будет падать примерно на 50 копеек – 1 гривну каждый месяц.

Одним из факторов, который будет влиять на валютный курс, является возможное выделение Украине кредитного транша в размере около 2 миллиардов долларов со стороны Международного валютного фонда. Впрочем, некоторые специалисты считают, что сотрудничество с МВФ не возобновится в 2018 году, так как главным условием для этого является повышение цен на газ для населения, «чего не произойдет перед выборами». Как известно, президентские и парламентские выборы должны пройти весной и осенью 2019 года соответственно.

На конец года наш прогноз, при том что мы получаем транш МВФ, остается на уровне 29,5 гривны/доллар. Если мы не получаем транш, то там прогнозов нет. Там все плохо», — сказал он. По словам эксперта, если Украина в нынешнем году не возобновит сотрудничество с фондом, курс однозначно превысит 30 гривен/доллар. «То, что было в презентации НБУ, где называлась цифра 40 гривен/доллар (наиболее пессимистический сценарий), вполне реально. Случится ли это в декабре, январе или феврале, я не знаю, но к этому показателю курс все точно будет стремиться», — резюмировал Сергей Фурса.

Напомним, украинцев официально предупредили о валютном кризисе.

Как сообщала Politeka, будет что-то серьезное доллар удивил украинцев, такого не прогнозировал никто.

Также Politeka писала, что дефицит бюджета перекроют из кармана украинцев.

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