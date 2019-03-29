Страна буксует. Главное в экономике Украины за неделю 22 по 29 марта — Украина.ру

Прогноз НБУ: украинская экономика замедлит рост

В 2019 году, согласно прогнозу Национального банка, экономический рост на Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 22 марта.

Как отмечается, основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/- 1 процентных пункта, и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

«Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП», — говорится в сообщении.Гончаров рассказал, почему экономика Украины скатилась до уровня африканских стран

«Экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне уменьшения политической неопределенности», — заявили в НБУ.

Одновременно с прогнозом НБУ была опубликована аналитическая записка Bank of America Merrill Lynch (BofA ML). Американский банк указывает, что в 2018 году реальный ВВП Украины вырос на 3,3%. В валютном выражении его номинальное значение достигло $130 млрд со $112 млрд в 2017 году и $93 млрд в 2016 году, что выше порогового значения в $125,4 млрд — одного из условий для выплаты по варрантам. Напомним, что по условиям «меморандума Яресько» о реструктуризации долгов выплачивать варранты кредиторам правительство обязывалось с 2021 по 2040 гг., но начисляют их по показателям ВВП 2019-2038 гг.

Несмотря на ожидаемое замедление роста экономики Украины в первом квартале 2019 года, банк все еще считает возможным ее увеличение по итогам всего года на 3,2%, что выше 3% — второго условия платежа по варрантам.

Как отмечает BofA ML, это означает, что получение инвесторами в 2021 году выплаты по этим инструментам Украины за 2019 год является реальной возможностью.

Нацбанк опубликовал план выплат по долгам на 2019 год

Национальный банк обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте на 2019 год. Самые крупные выплаты запланированы в первом квартале года — $5,609 млрд.

Согласно плану, правительство, центробанк, предприятия и банки должны выплатить $15,655 млрд, из которых $11,951 млрд — основанная сумма долга, $3,703 млрд — проценты.

Правительство Украины должно погасить за год $5,016 млрд долгов, центробанк — $842 млн. В том числе в пользу МВФ необходимо заплатить $1,945 млрд.

За неполные пять лет Украина успела получить от МВФ почти столько же (10,2 млрд СПЗ), сколько за предшествующие 19 лет (10,7 млрд СПЗ). Примечательно, что в пиковых платежах 2019-2021 гг. практически нет «старых» обязательств перед Фондом, так как весь сегодняшний долг перед ним (8 млрд СПЗ) накоплен уже после 2013 г.Внешний долг Украины вырос на полмиллиарда долларов

По мнению аналитиков, налицо угроза долговой ловушки: обязательства перед главным кредитором плодятся быстрее, чем отдача от контролируемых им программ. Так, не успев начать текущую программу Stand-by (2018), НБУ анонсировал необходимость следующей стабилизационной программы. Ранее такую же потребность Украины в новых кредитах отмечало рейтинговое агентство Fitch.

Дания затормозила «Северный поток-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» может затянуться из-за позиции властей Дании, которые предложили «Газпрому» проложить газопровод по новому маршруту.

Вечером 27 марта новостные ленты начали выдавать противоречивую информацию о решении Дании относительно газопровода «Северный поток-2». Изначально гендиректор компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в своем письме правлению компании сообщил, что Дания не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова и стремится получить оценку по южному маршруту.

В этой связи директор оператора российского газопровода заявил о возможном откладывании сроков строительства проекта в связи с позицией Дании.

Другие СМИ сослались на министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсена, который еще 6 марта заявил, что «российская агрессия против Украины уменьшает шансы того, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу «Северный поток-2» проходить через ее территориальные воды».

Наконец, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в своем Facebook заявил: «Газпром» получил очередной отказ в Дании по маршруту «Северного потока-2″. Это, конечно же, проект не убивает. Пока что. Тем не менее, надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает».«Нафтогаз»: Дания запретила строительство «Северного потока-2»

Официальное заявление компании Nord Stream 2, однако, опровергло сообщение «Нафтотогаза». В Nord Stream 2 заявили, что Датское энергетическое агентство (DEA) пока не вынесло свое решение по заявкам на строительство газопровода «Северный поток-2», поэтому обе заявки остаются в силе. Датский регулятор запросил у оператора проекта дополнительную экологическую оценку основного маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм. Было предложено включить и сам Борнхольм в экологическую оценку.

В Nord Stream 2 AG уточнили, что компания может обжаловать это решение до 24 апреля, причем процедура может занять несколько месяцев, после чего может быть подана новая апелляция. Кроме того, в компании Nord Stream 2 признали, что Дания также может испросить мнение Польши по поводу строительства газопровода.

По информации посольства Украины в Дании, Копенгаген предложил консорциуму по строительству газопровода «Северный поток-2» рассмотреть совершенно новый маршрут его прохождения — через континентальный шельф к югу от датского острова Борнхольм.

Дания остается последней страной, которая пока не выдала разрешения на прокладку «Северного потока-2». Отметим, что Nord Stream 2 AG в последнее время укладывала по 3 км трубы в день, это значит, что проложить газопровод по датскому участку возможно за 1,5 месяца. Кроме того, компания может строить газопровод отдельными отрезками и оставить датский участок «напоследок». В таком случае, если экологическая оценка южного маршрута займет полгода и Дания даст разрешение на прокладку сразу после ее завершения, «Газпром» теоретически может закончить прокладку линейной части к середине ноября нынешнего года.

Украинцев обяжут копить на пенсию

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) закончила работу над проектом закона «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении», который вводит на Украине пенсионную систему второго уровня. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба ведомства.

Законопроект дополняет ныне существующую солидарную пенсионную систему новой, накопительной, в которой каждый работающий гражданин будет осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов. В случае преждевременной смерти владельца счета деньги могут быть в полном объеме унаследованы его потомками.Падение в нищету. На Украине не приживается накопительная система пенсий

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Как только документ будет одобрен правительством, а затем принят Верховной Радой, украинцы начнут копить себе на пенсионные выплаты сами. Чиновники предлагают на старте реформы принудительно взимать с каждого украинца по 2% от месячной зарплаты. И с каждым годом увеличивать размер обязательных отчислений на 1%. При этом максимальный размер отчислений не должен превышать 10%.

Законопроект предусматривает, что управлять пенсионными средствами будут профессиональные компании по управлению активами. Документ оговаривает независимый от правительства статус управляющих пенсионными средствами.

Законопроект предоставляет гражданину право свободного выбора авторизованного негосударственного пенсионного фонда или компании по управлению активами, в которых он будет формировать свои пенсионные накопления.

В самой НКЦБФР признают, что инициатива может привести к катастрофе, если на рынок попадут мошенники. Некую защиту может обеспечить закон «О сплите» (который парламент не может принять вот уже четыре года), который, в частности, предусматривает передачу надзорных функций за небанковскими финансовыми учреждениями Национальному банку Украины.

Кроме того, остается открытым вопрос гарантий возвратности вложенных средств.

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