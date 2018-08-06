Стоять, поезда! Антироссийская истерия украинских властей убивает экономику

Министр Омелян сообщил, что украинское правительство рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. По сути, это не новость: еще в декабре 2017 года тот же Омелян говорил то же самое — что в Кабмине изучают вопрос.

И нынешнее заявление можно было бы считать еще одним проявлением антироссийского популизма украинских властей, если бы не приближающиеся президентские выборы, перед которыми чиновникам Украины нужно поднимать ставки. Чем ближе выборы — тем дальше от России. А потому могут не только разорвать ЖД-сообщение, но и, например, ввести визовый режим между странами.

Удар по своим гражданам

С 25 октября 2015 года Украина прекратила авиационное сообщение с Россией — закрыла небо для российских авиакомпаний. РФ пошла на аналогичный шаг. Но летать в Россию украинцы не перестали: самым популярным направлением из киевского аэропорта Жуляны стал Минск — через него транзитом отправляются в Москву.

Фактически, в стремлении нагадить России украинское правительство ударило по своим гражданам: летать стало дороже и дольше. Железнодорожные билеты, разумеется, тоже подорожали и продолжают расти в цене.

В то же время «Укрзализныця» за 3 года, с 2014 по 2017 год, вдвое сократила количество пассажирских поездов в РФ. Также в два раза сократили число вагонов в поездах российского направления. По состоянию на конец 2017 года в РФ из Украины курсировали 8 поездов формирования ОАО «Укрзализныця». А прямых поездов из России в Украину формирования РЖД не было вообще — нет их и сейчас. Через территорию Украины идет лишь один российский поезд — транзитный №66/65 Кишинев — Москва ОАО «ФПК».

«Нечего ездить в Россию»



Сокращение количества поездов в Россию больно ударило по финансам «Укрзализныци», поскольку это было одно из немногих прибыльных направлений компании. Но министра Омеляна не заботит экономика, когда в дело вступает политика.

«Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу», — заявлял министр-радикал.Наука и техника: Омелян пообещал украинцам суперскоростной Hyperloop

Если же украинские власти решатся перекрыть железнодорожное сообщение с Россией, «Укрзализныця» потеряет миллиарды гривен, а убытки придется перекрывать, повышая тарифы на грузовые перевозки.

А катастрофой для экономики Украины может стать прекращение грузового железнодорожного сообщения с Россией. Во-первых, по «железке» из РФ в Украину ввозится большая часть сжиженного газа, нефте- и химических продуктов, а также жизненно необходимого украинским ТЭЦ антрацитового угля. Во-вторых, Украина получает большие суммы от железнодорожного транзита грузов из России. Если он прекратится, украинский бюджет недосчитается 2-3 миллиардов долларов ежегодно.

Страдает украинский экспорт

Реализация на практике заявлений Омеляна станет самоубийством для украинской экономики, рассказал изданию Украина.Ру эксперт в сфере инфраструктуры и транспорта Александр Кава.

«Я думаю, это абсолютно нереально. Таких заявлений за последние годы мы слышали уже слишком много, но никаких реальных шагов после этого не следовало. Мешает экономическая целесообразность: прекращение железнодорожного сообщения с РФ приведет к значительным потерям и для «Укрзализныци», и для государственного бюджета Украины», — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание на то, что все альтернативные маршруты перевозок грузов в обход России дороже, чем существующие сухопутные маршруты. Это уже приводило к обвалу украинского экспорта из-за агрессивных действий киевского режима.

«Новая антироссийская тема»



Для сегодняшних украинских властей политическая целесообразность может перевесить здравый смысл, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Эксперт не исключает, что киевский режим остановит железнодорожное сообщение с Россией.

«От нашей власти можно ожидать чего угодно. Если они будут считать, что это будет добавлять им очки в избирательной кампании, то я этого не исключаю. Но я не думаю, что это поможет им усилить свои позиции даже у своего электората, поскольку по-прежнему из Западной Украины едут работать в Россию. Не так много, как раньше, но едут все равно. Это, конечно, будет серьезной проблемой для людей», — говорит Погребинский.

Самого Омеляна политолог назвал «замечательным фантазером, которого вообще давно следовало бы уволить, просто как абсолютно безответственного болтуна, который рассказывал про какие-то суперфантастические транспортные технологии, имея кошмарную на сегодняшний день инфраструктуру».

«Видимо, есть какая-то публика, которой он нравится. Она его поддерживает, и он может оказывать давление, в том числе и в правительстве. У нас же какая ситуация: если ты выступаешь с каким-то антироссийским предложением, то в правительстве трудно найти людей, которые пытались бы ему противодействовать, поскольку будут сразу обвинены в том, что они агенты Москвы», — отметил Погребинский.

Также он рассказал, что когда у украинских властей иссякает какая-то одна антироссийская тема, проходит совсем немного времени, и появляется новая антироссийская тема.

«Поскольку тема с автокефалией умирает сама собой, надо что-то новое вбрасывать в общественное мнение. Вот, например, прекратим прямое сообщение с Россией по железным дорогам», — пояснил эксперт.Порошенко: Веры не будет, будет война

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