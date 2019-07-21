Сторожевой катер Грузии принял участие в манёврах НАТО на Украине

https://static.news.ru/photo/39cf0498-abc3-11e9-8d45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: cyxymu.info

Катер береговой охраны Грузии «Очамчира» (P23) принял участие в учениях НАТО Sea Breeze-2019 на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе МВД закавказского государства.

Сторожевое судно «Очамчира», переданное Грузии американской стороной в 2018 году, в этом году впервые приняло участие в указанных манёврах, — цитирует сообщение ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что в учениях участвовал 21 сотрудник департамента береговой охраны МВД Грузии.

Как писал News.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Военно-морские силы стираны обязаны быть сильными и современно оснащёнными. Об этом он заявил 7 июля в Одессе, где отмечался день ВМС Украины и стартовали командно-штабные учения Sea Breeze-2019.

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