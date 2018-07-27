Сторонников Московской церкви в Киеве охраняют пять тысяч полицейских

Для обеспечения порядка в центр Киева во время молебна и крестного хода сторонников УПЦ Московского патриархата вывели пять тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии

Такую цифру назвал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщили «ДС» в пресс-службе полиции.

«Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы», — сказал Крищенко.

Напомним, сегодня в Киеве состоится Крестный ход УПЦ МП, который начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская — площадь Европейская — улица Грушевского — Киево-Печерская Лавра.

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