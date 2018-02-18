Столтенберг предложил пути борьбы с российской пропагандой

Североатлантический альянс должен разными способами противостоять вмешательству России в политические системы других стран и использование еще большей пропаганды в этом случае — не лучший способ

Об этом заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг телеканалу CNBC, передает «ДС».

«Мы видели много сообщений и много примеров того, как Россия вмешивается в демократические политические процессы во многих странах, в том числе в странах НАТО, и мы должны иметь возможность противостоять этому разными способами», — сказал он.

По словам генсека НАТО, главы оборонных ведомств стран-членов альянса на встрече в Брюсселе в минувшую среду уже договорились активизировать усилия по кибербезопасности, чтобы злоумышленникам «было сложнее проникнуть в сети стран НАТО».

Столтенберг уверен, что с вмешательством России необходимо бороться «фактами».

«Я не думаю, что лучший способ отвечать на пропаганду и дезинформацию еще большей пропагандой, но фактами и правдой. Для этого нам нужны свободные, независимые СМИ», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что это лучший способ обеспечить свободные и открытые демократические процессы.

Как сообщала «ДС», Йенс Столтенберг на встрече с президентом Петром Порошенко обсудил вопрос сотрудничества Украины с НАТО.

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