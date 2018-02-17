Столтенберг после встречи с Лавровым рассказал о миротворцах

Работу по вопросу введения миротворческой миссии на Донбасс необходимо продолжать

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает «ДС» со ссылкой на УНИАН.

По словам генсека НАТО, развертывание миротворческих сил ООН в Украине было одним из вопросов, который он обсудил с Лавровым.

«Сейчас нет значительного прогресса в этом вопросе, но его важно обсуждать, так как необходимо (достичь) больше прогресса в выполнении Минских договоренностей», — сказал Столтенберг.

Как сообщала «ДС», Йенс Столтенберг на встрече с президентом Петром Порошенко обсудил вопрос сотрудничества Украины с НАТО.

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