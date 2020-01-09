Столтенберг: Черное море имеет стратегическое значение для Альянса — Новости политики

НАТО постоянно оценивает необходимость усиления присутствия в регионе Черного моря.

Йенс Столтенберг / REUTERS

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс постоянно оценивает потребность усиления своего присутствия в регионе Черного моря.

Об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном, которая транслировалась на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, Черное море имеет стратегическое значение для НАТО, и Альянс усилил свое присутствие в регионе на суше, на море и в воздушном пространстве. В частности, было усилено патрулирование в воздухе, увеличено присутствие военно-морских кораблей и сухопутных сил.

«Мы постоянно оцениваем необходимость дальнейшего укрепления нашего присутствия», — подчеркнул генсек Альянса.

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Он напомнил, что три страны-члена НАТО — Румыния, Болгария и Турция являются черноморскими странами, и также в регионе расположены два близких партнера Альянса — Украина и Грузия.

«Мы также тесно сотрудничаем с ними, помогаем им, проводим с ними учения», — добавил Столтенберг

Кроме того, он заявил, что в НАТО повысили боевую готовность своих сил, и потому Альянс может быстро усилить свой потенциал. Также проводится больше военных учений.

Вместе с тем он призвал не забывать, что незаконная аннексия Россией Крыма привела к тому, что Альянс был вынужден укреплять коллективную систему обороны.

В свою очередь премьер Румынии заявил, что сегодня со Столтенбергом обсудил ситуацию с безопасностью в Черном море, которая, по его словам, «продолжает ухудшаться, когда Россия продолжает укреплять свои военные позиции».

Орбан подчеркнул важность консолидации роли НАТО в регионе Черного моря.

«И мы договорились продолжать вместе работать для дальнейшего укрепления передовой присутствия Альянса на восточном рубеже во всех направлениях — на суше и в море», — сказал румынский премьер.

«Мы также согласились продолжать поддерживать наших партнеров в регионе для усиления их устойчивости против внутренних и внешних вызовов», — добавил Орбан.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года Столтенберг призвал членов НАТО обеспечить Украину и Грузию необходимыми ресурсами для усиления практической поддержки в Черном море.

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