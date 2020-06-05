Столетняя рана. Венгры вспоминают, как стали самой разделенной нацией Европы — новости политики, общество, новости в мире, статьи об истории

TAMAS WACHSLER/FLICKR Image caption Монумент национальной солидарности находится наподалеку от парламента

«Русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире», — сказал Владимир Путин, объясняя аннексию Россией Крыма. В Европе есть нация, которая считает себя еще более жестоко обиженной при перекройке границ — но к новому переделу этих границ не стремится. 4 июня Венгрия отметила 100-летие Трианонского договора, сообщает ВВС.

Ровно сто лет назад во дворце Большой Трианон во французском Версале был подписан договор, по которому Венгрия — часть проигравшей Первую мировую войну Австро-Венгрии — лишилась примерно двух третей своей территории и населения.

Для венгров последствия договора 1920 года стали раной, которая не зажила до сих пор.

FACEBOOK/VIKTOR ORBAN Image caption В мае Виктор Орбан выложил фото Великой Венгрии, в которую входили части Сербии, Румынии, Словакии и Хорватии

В политическом отношении Трианон — очень деликатная тема для Венгрии и ее лидера Виктора Орбана. Соседи, получившие населенные венграми территории — Румыния, Словакия, Украина, Сербия — зачастую нервно реагируют на напоминания об этом.

Что потеряла Венгрия

По Трианонскому договору Венгрия лишилась нынешней Словакии, сербской Воеводины, Хорватии, части Словении, ныне украинского Закарпатья, Трансильвании, которая вошла в состав Румынии, и еще некоторых территорий.

Народы, которые до 1920 года были меньшинствами в составе Венгрии, обзавелись своими государствами, а венгры вдруг оказались народом, разделенным новыми границами.

Прямым последствием желания пересмотреть эти границы стало участие Венгрии под руководством Миклоша Хорти во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии: Гитлер оказался единственным из европейских лидеров, который пообещал венграм вернуть их территории.

«Никакая другая нация не пережила бы того, что случилось с нами 100 лет назад. И мы можем по праву гордиться тем, что существуем», — сказал корреспонденту Би-би-си в Будапеште Нику Торпу пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач.

«Мы не должны забывать Трианон. Это и невозможно. Но скорбь по поводу Трианона не должна быть ведущей темой в венгерской политике, потому что она ведет в никуда, она парализует и пожирает моральные и политические силы нашей родины», — заявила оппозиционная Демократическая коалиция Венгрии.

«Многие хотят вернуть эти территории, но я думаю — хотя не могу, конечно, сказать точно — что большинство венгров, скажем так, самые простые ребята, они либо не интересуются этой темой, либо не хотят этого», — говорит будапештский журналист Петер Эрдейи, чьи дед, бабка и отец в 1944 году бежали из Трансильвании, а многие родственники живут там до сих пор.

«Они более-менее привыкли»

Эти родственники, живущие на северо-западе Румынии в районе городов Клуж-Напока и Хуедин, по словам Эрдеий, тоже не думают о новом переделе границ.

«Они простые люди, они занимаются земледелием или столярным делом, они, во-первых, говорят: мы не хотим присоединиться [к Венгрии], потому что мы же на венгерской земле, мы дома. У них там своя церковь, и школа, и детский сад и так далее, свои политические партии. Они более-менее привыкли. Все отлично говорят по-румынски. Иногда бывают неприятности, но вообще другие вокруг не очень интересуются, какого человек происхождения», — рассказал Эрдейи Би-би-си.

Остроту проблемы снижает и тот факт, что в этом веке Венгрия, Словакия и Румыния все оказались в едином пространстве Евросоюза. «Да, ситуация стала гораздо спокойнее», — говорит Петер Эрдейи.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Ник Торп, венгерский премьер Виктор Орбан старается поддерживать тесные союзнические отношения со Словакией, Чехией, Польшей и Сербией, и любит говорить, что Венгрия в отношениях с соседями вырвалась из «100 лет одиночества».

PETER ERDELYI Image caption Потомок венгров Трансильвании Петер Эрдейи хранит память о великой Венгрии: например, иногда надевает футболку с флагом первой королевской династии Венгрии

С Румынией и Украиной сложнее. Румынские политики регулярно обижаются на заявления венгерских, венгерские — на заявления румынских.

Румынский парламент решил сделать годовщину Трианонского договора праздничной датой.

Из-за венгров Закарпатья между Венгрией и Украиной периодически вспыхивают скандалы и политические перепалки.

Памятник и мюзикл

По случаю столетия Трианонского договора возле здания парламента Венгрии открыли памятник: большую стелу с названиями венгерских городов и сел, оказавшихся за пределами нынешней Венгрии.

Днем в четверг печальную для венгров годовщину отметили звоном колоколов на церквях; в половине пятого вечера по местному времени в Будапеште по предложению мэра столицы, либерала и противника Орбана Гергейи Карачоня остановился транспорт и была объявлена минута молчания.

А в будапештском Театре оперетты прошла премьера мюзикла «Они ее разорвали».





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