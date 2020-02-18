стоит ли ждать обвала доллара — Минфин

Вторник на валютном рынке пройдет очень динамично и с ростом активности клиентов по сравнению «тихим» понедельником. По прогнозам «Минфина» 18 февраля объемы операций на торгах составят $190-235 млн при заключении до 520-640 сделок.

Основных причин увеличения статистики две:

1) перенос на сегодня значительного числа сделок в долларе США, которые вчера компании не захотели делать на условиях ТОМ;

2) проведение аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.

Непосредственно на курсообразование существенно повлияет три фактора:

1) Пик бюджетных платежей у клиентов. Компаниям необходимо закрыть в ближайшие дни свои налоговые платежи и рост потребности в гривне приведет к активизации продаж валюты экспортерами на фоне низкого спроса на нее у импортеров, которым тоже надо рассчитаться с государством. Это работает на укрепление гривны;

2) Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Предлагаются облигации сроком обращения 140 дней, 518 и 1092 дня на общую сумму по номиналу 4,5 млрд гривен. С учетом уже прошедших недавно погашений предыдущих выпусков ОВГЗ и предстоящих еще в ближайшее время — особого дополнительного притока средств в бюджет мы не прогнозируем. Многие инвесторы просто перевложат средства от ранее погашенных бумаг. Но часть из них будет покупать валюту и фиксировать валютную прибыль, а часть наоборот — решит довложиться на этом аукционе.

Если Минфин и инвесторы найдут компромисс по доходности — определенный приток валюты от иностранцев под эти операции возможен. По нашим расчетам — до $70-110 млн. И это тоже будет полезно для укрепления гривны;

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3) Интервенции НБУ. Нацбанку необходимо пополнять резервы и он будет активно скупать излишек предложения доллара на торгах. Это с одной стороны — делает его фактически маркетмейкером по курсу (его ценники выкупа доллара будут практически «управлять» курсом в течение сессии).С другой — приведет к тому, что регулятор поддержит котировки доллара в нужном для себя коридоре, что не даст валюте ситуативно обвалиться.

Спекулянты попробуют воспользоваться ситуацией и будут работать как в формате «в две стороны», так и подстраиваясь под действия крупных игроков — постараются «покачать» курс в течение дня.

Наличный рынок продолжит оставаться заложником поведения межбанка и будет ставить свои котировки с оглядкой на безналичный курс. Своей игры «на повышение» или «на понижение» владельцы обменок вести не будут. Причина — рынок слишком уж спокоен в части наличной валюты и особого спроса на нее нет. Поэтому сегодня финансисты будут работать с достаточно средним уровнем спреда по доллару в пределах 15-20 копеек в обменках финкомпаний и до 20-25 копеек в банках.

По прогнозам «Минфина» 18 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,30-24,50 гривен с очень вероятными выходами Нацбанка с покупкой валюты.

Котировки наличного валютного рынка:

Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,20-24,31 и продажа 24,40-24,55 гривен.

В обменниках финкомпаний: покупка 24,25-24,30 гривен и продажа 24,32-24,40.

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