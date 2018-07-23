Стоит ли ждать нового финансового кризиса в ближайшее время

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Каждый год с приближением августа обсуждение «нового грядущего кризиса» активизируется. Недавняя публикация Bank of America о возможном повторении событий 1998 г., а также другие заявления о предстоящем глобальном финансовом кризисе наделали много шума. Может быть, появление подобных прогнозов – сезонное явление? Ведь летом основные корпоративные и экономические темы отходят на второй план, и появляется время поговорить о кризисе.

Конечно, это шутка, но в ней, как всегда, лишь доля шутки. На памяти сегодняшнего поколения с августом связан один из самых глубоких кризисов в истории современности – кризис 1998 г. В этом году ему исполняется 20 лет – печальный юбилей. В этом же году – и десятилетие рецессии 2008 г. Если мировая экономика циклична и кризисы в ней происходят каждые 10 лет, значит ли это, что приближаются новые глобальные потрясения?

Сходства и различия



Давайте разберемся. Из-за чего случился кризис 1998 г.? Триггером послужила волна, пришедшая издалека, из Азии, которая изменила приоритеты глобальных инвесторов, и они ушли с развивающихся рынков. Рефинансировать старые ГКО за счет выпуска новых российскому правительству не удалось, и пирамида краткосрочного долга рухнула. В зыбкое время в нестабильной экономике это вызвало эффект домино и привело к дефолту и девальвации. Вспомните то время: нестабильная, неокрепшая после трансформации 1991 г. экономика, незрелые финансовые институты, плохо работающие рынки, все еще слабое государство, слабые фискальная система и социальная поддержка населения, неуверенный в себе ЦБ с малым инструментарием, большое количество лоббистов обменного курса и процентной ставки. Целый клубок проблем.

Есть ли сегодня хоть что-то из этого набора?

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