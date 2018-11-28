Стоит ли продавать Центрэнерго, если в стране действует военное положение? — 112.ua

Нужно ли в период действия военного положения приватизировать «Центрэнерго»?

Фото из открытых источников

На 13 декабря назначен конкурс по приватизации со стартовой ценой 5,98 млрд гривен ПАО «Центрэнерго» — это 14% генерирующей мощности Украины (чистая прибыль по итогам прошлого 2017 года – 2,09 млрд гривен). И уже пять компаний подали свои заявки, включая «Укрдонинвест» Виталия Кропачева (конкурс будет считаться состоявшимся, если в нем будут участвовать не менее двух претендентов). Словом, всё и все готовы к приватизации этого очень-очень сладкого объекта.

Так что же делать: продавать или перенести на более поздний период этот конкурс (в бюджете-2018 запланировано поступлений от приватизации в размере 21,3 млрд грн)? Если исходить из того, что украинский рынок должен стать открытым и с равными возможностями для всех участников, то надо не тормозить процесс приватизации даже в условиях военного положения, чтобы сюда свободно могли заходить длинные инвестиционные деньги, которые бы помогли нам нарастить новые современные производственные мощности. В этой связи очень точно как-то подметил известный грузинский реформатор Каха Бендукидзе: «Продается всё, кроме совести».

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Думаю, куда страшнее для экономики страны и её граждан продолжать мириться с масштабной коррупцией и наглым мошенничеством топ-менеджеров государственных холдингов и компаний. Поэтому ведущие украинские и иностранные эксперты советуют нам за исключением стратегических предприятий ВПК выставить на приватизацию максимальное количество госпредприятий, включая «Укрзализныцю». Кстати, с 31 октября этого 2018 года решением Кабмина в уставе акционерного общества «Украинская железная дорога» (сокращенно — АО «Укрзализныця») и в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность акционерных обществ, изменился тип этого холдинга – в частное акционерное общество.

По словам руководителя АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, «несмотря на смену типа с публичного на частное – акционерное общество, как и раньше, полностью остается в собственности государства. Единственным акционером общества является государство в лице Кабинета министров Украины, 100% акций «Укрзализныци» принадлежат государству». Хочется верить, что в этот сложный период масштабной приватизации у нас ничего не украдут, как, например, в лихие 90-е годы. Хотя угроза такая есть. Серьезная угроза как для Фонда госимущества, так и для потенциальных инвесторов. Причем всё это неизбежно придется решать Кабмину Владимира Гройсмана; и избежать чрезвычайно трудно, потому что сделать ничего упреждающего вроде бы нельзя – процесс уже запущен.

К тому же такие доходные вложения в крупные инфраструктурные предприятия и системообразующие холдинги, безусловно, привлекают как внутренних, так и иностранных инвесторов. Лишь бы нам удалось остановить из Украины новый поток тревожных новостей, которых был вызван введением военного положения в ряде областей. Поэтому на данном этапе важнее ориентироваться не на количество стратегических инвесторов, а на качество прямых инвестиций. И, конечно, нам самим надо решительно меняться. Недавно, наблюдая за тем, что происходит у нас в стране, один мой знакомый иностранный инвестор пришел к заключению, что проблема эффективного проведения у нас приватизации находится не в экономике, а в жутко оскорбительной несправедливости, и откровенно заметил: «Часть вашей элиты скирдует огромное бабло на «прихватизации» и обладает реальной властью, а другая — честные и простодушные интеллигенты – самозабвенно отстаивают европейские ценности».

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Что ж, горькая правда, даже возразить нечего. Ясное дело, что не для того выставляются на конкурсы различные объекты приватизации, чтобы только их продать в руки того или иного олигарха. И не для того, чтобы заткнуть «дыру» в бюджете-2018 или временно решить крупную социальную проблему. Нет, для этого приватизацию не следует проводить. Думаю, в нашем случае должна быть принципиальная позиция Кабмина Владимира Гройсмана, а именно: для чего правительство проводит приватизацию ведущего производителя электроэнергии в стране, объединяющего три тепловые электростанции — Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую (суммарная мощность составляет 7665 МВт), а также поставляющего электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

Как ни странно может показаться на первый взгляд, но финансово-промышленные группы миллиардеров Ахметова и Пинчука пока не намерены участвовать в конкурсе по приватизации ПАО «Центрэнерго». Может быть, их останавливает личный горький опыт реприватизации «Криворожстали»? Помните, тогда средства от продажи металлургического гиганта были рассредоточены по казначейским счетам, часть из них пошла на покрытие дефицита бюджета прошлых лет, часть – на покрытие дефицита Пенсионного фонда. «А то, что осталось, мы нашли и направили на возвращение сбережений вкладчиков Сбербанка СССР — это 6 млрд гривен», — так тогда заявила премьер-министр Юлия Тимошенко.

Есть над чем задуматься… Или всё же снаряд попадает дважды в одну воронку?! Правда, всё больше в последнее время появилось во властных кабинетах различных контраргументов. Дескать, зачем продавать такие крупные объекты приватизации, когда на рынке такие низкие цены на активы, и у нас введено военное положение. Может быть, надо подождать до тех времен, когда вернемся к нормальному ритму работы, и на украинских рынках начнутся восходящие тренды? Но и оппонентов этих голосов можно понять. Мы ведь и так слишком затянули проведение масштабных структурных экономических реформ. Дальше ждать лучших времен просто смерти подобно. Настала пора торопиться всем, надо успеть, пока есть консолидированная воля Президента, Кабмина и Верховной Рады.

А вот потом можно будет выправить отдельные мелкие ошибки и просчеты в процессе приватизации, когда масштабный план будет полностью выполнен. Горькие уроки из «ваучерной» приватизации мы уже извлекли. Но если сейчас упустим момент, то в перспективе экономика Украины гораздо больше потеряет.

Александр ГОНЧАРОВ,

Директор Института развития экономики Украины

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