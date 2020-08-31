Стоит ли покупать платину, пока она вдвое дешевле золота — Минфин

И в то время, как золото бьет исторические рекорды стоимости, платина дешевеет. «Минфин» разбирался почему, и стоит ли сейчас вкладываться в этот металл.

Сколько стоит платина

Среди драгоценных металлов в этом году платина демонстрирует самые плохие показатели. Если золото с начала года подорожало на 27%, а серебро на 53%, то платина за это время подешевела больше чем на 3%. На момент написания статьи она стоила на мировых рынках $941 за тройскую унцию (31,1 г).

Довольно скромные показатели этот металл продемонстрировал и как актив для долгосрочных вложений. За 5 лет он подорожал лишь на 3,75%, а по сравнению со своим историческим максимумом в 2008 г. сейчас стоит на 54% дешевле.

В 2011 г. золото впервые стало дороже платины и после этого металлы неоднократно обходили друг друга в цене. Однако в 2015 г. золото окончательно опередило платину и с тех пор только увеличивает отрыв.

Правда, после минимумов, достигнутых платиной и золотом 19 марта 2020 г. — $599 и $1474 за унцию соответственно, — платина значительно активнее начала восстанавливаться. Если желтый металл с того момента вырос в цене на 32%, то платина — на 58%.

По данным отчета Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC) за август 2020 г., впервые за много лет настроения инвесторов относительно платины стали положительными. После начала пандемии коронавируса корреляция между платиной и золотом восстановилась до 0,7 пункта.

Разница цен между золотом и платиной с 1997 г

В чем причина отставания

Разница в цене между золотом и платиной по-прежнему остается достаточно существенной, и вот почему. В прошлом году 34% от всего объема использования платины приходилось на автопроизводителей. Им этот металл нужен для изготовления нейтрализаторов выхлопных газов в дизельных автомобилях. Еще 26% используют другие отрасли промышленности, в частности, для проведения химических реакций и изготовления электроники.

Четверть платины идет ювелирам. И только 11% приходится на инвестиционный спрос. Для сравнения, инвестиционный спрос на золото и серебро составляет около 25% от общего объема.

Таким образом, именно закупки промышленников диктуют цену на платину. Когда у них возникают проблемы — это мгновенно отражается на ее цене. Например, именно из-за сокращения производства авто во время кризиса 2008 г. платина упала с исторических максимумов, к которым больше уже не приближалась.

Следующий удар по позициям платины произошел в 2015 г., во время так называемого «дизельгейта». Этот металл используется как нейтрализатор выхлопных газов именно в дизельных автомобилях, а для бензиновых нужен палладий. Долгое время считалось, что дизельные автомобили более экологичны и государства субсидировали их изготовление. Однако в 2015 г. выяснилось, что Volkswagen фальсифицировал данные об экологичности дизельных двигателей. Это спровоцировало снижение спроса на них, а, соответственно, и на платину.

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В условиях коронакризиса промышленный спрос на металл тоже падает. По оценкам Всемирного совета по инвестициям в платину (WPIC), по итогам года он снизится на 5%. Также на 15% упадет использование платины ювелирами, что связано с общим сокращением рынка в условиях экономических проблем.

При таких обстоятельствах можно было бы ожидать и более существенного падения цен на металл. Однако этому помешали два фактора. Первый — сокращение производства платины из-за локдауна. Как ожидают эксперты, в этом году оно уменьшится на 13%.

Также на фоне глобальных рисков и интереса инвесторов к защитным активам, WPIC ожидает роста спроса на слитки и инвестиционные монеты. Спрос на них в этом году, прогнозируют эксперты, может удвоиться. В условиях кризиса и ослабления доллара, инвесторы ищут защитные активы. Кроме более традиционного золота, они обращают внимание и на платину.

Как инвестировать в Украине

Вложить деньги в платину можно и в нашей стране. Самый очевидный способ — это купить слиток. В Украине физическую платину продает только один банк — РВС Банк. Слиток весом в 1 г обойдется в 1505 грн. Но чем выше вес слитка, тем дешевле будет стоить каждый грамм. Например, слиток весом 50 г стоит 52,9 тыс. грн., а каждый грамм в нем — 1058 грн. Дешевле всего грамм будет стоить в стограммовом слитке — 1043 грн.

При необходимости слиток можно и продать банку. Однако выкупает он платину значительно дешевле, чем продает — 730 грн. за грамм, независимо от веса слитка. Таким образом, спред для слитка массой 1 г составит 51%, а для стограммового — 30%. Для сравнения, спред золотого слитка массой 100 г в этом же банке составляет лишь 4%.

Платину можно купить и в других финансовых компаниях. Но, как правило, обойдется она еще дороже, чем в РВС Банке.

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Другой способ купить металл — приобрести инвестиционные монеты. Нацбанк платиновые инвестиционные монеты никогда не чеканил. Однако другие центробанки их выпускают. К примеру, в Украине можно купить платинового американского орла.

Но из-за наценки перекупщиков заинтересовать он сможет только коллекционеров. К примеру, за «орла» весом в пол унции (15,5 г) в Украине просят до 21 тыс. грн. То есть один грамм платины обойдется почти в 1355 грн. Это дешевле, чем в самом легком слитке, но существенно дороже, чем в более тяжелых.

«Бумажная» платина

«Минфин» уже рассказывал об инвестициях в «золотые» и «серебряные» ETF — инвестиционные фонды, которые покупают соответствующий актив и торгуют своими акциями на фондовом рынке. Акции таких инвестфондов повторяют колебания цены металла. Существуют и «платиновые» ETF.

Пример такого фонда — Aberdeen Standard Physical Platinum Shares. Но, вкладывая деньги в ETF, не стоит забывать, что инвестиционные фонды получают комиссию за свою работу. Как правило, она составляет 0,2-0,8% годовых.

Кроме этого, за доступ на фондовый рынок нужно заплатить брокерской компании. К примеру, у Exante стоимость каждой операции (как покупки, так и продажи акций) стоит $0,02, а у Фридом Финанс Украина — минимум 10 грн. Interactive Brokers позволяет инвестировать в ETF без комиссии, но за обслуживание счета ежемесячно берет $10.

Еще один способ инвестировать в платину на фондовом рынке — купить акции компаний, занимающихся ее добычей. Правда, их цена будет зависеть не только от стоимости металла, но и от эффективности управления компанией.

Сейчас у этого сектора не все гладко. Акции крупнейшего мирового производителя платины Anglo American Platinum с начала года подешевели на 18%. Причиной стали не только низкие цены на металл, но и масштабная забастовка рабочих в марте.

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Немногим лучше дела у другого «платинового» гиганта Vale S.A — его акции с начала года просели на 14%. Компания, кроме платины, добывает большой спектр и других металлов.

Будет ли дорожать платина

По мнению экспертов WPIC, сейчас лучшее время для приобретения платины, ведь разница между ценой на этот металл и золото достигла рекордного уровня и дальше будет сокращаться.

«Среди инвесторов сохраняется повышенный интерес к драгоценным металлам и альтернативным активам для сохранения сбережений. Мы наблюдаем тенденцию, когда многие инвесторы предпочитают выбрать платину вместо золота из-за большой разницы в цене. К тому же, рост цен на платину может принести хорошую прибыльность», — уверяют представители организации.

WPIC выделяет следующие факторы привлекательности платины как инвестиционного актива:

Относительно небольшое предложение из-за ограниченных инвестиций в новые месторождения металлов платиновой группы (платиноидов).

Цена платины близка к историческим минимумам по отношению к золоту, и к рекордным минимумам, по сравнению с палладием.

Спрос на платиноиды будет расти из-за ужесточения норм токсичности выхлопов.

Баланс рынка и несоответствие цен на палладий и платину свидетельствуют в пользу замещения палладия платиной.

Инвестиционный спрос резко вырос, поскольку учреждения начинают учитывать низкие цены и положительные фундаментальные перспективы.

Но не все эксперты столь оптимистично смотрят на перспективы металла. По оценкам аналитиков Bank of America, среднегодовая цена на платину в этом году составит $865 за унцию, а это меньше, чем сейчас. Еще более скептично настроены эксперты SFA Oxford: они убеждены, что в этом году стоит ожидать превышения предложения над спросом и, соответственно, снижение цены металла до $680 за унцию.

Если что-то и сможет существенно подтолкнуть цену на платину в долгосрочной перспективе, то это — развитие новых технологий, для которых может понадобиться этот металл. Например, он необходим для водородных двигателей. Если этот вид экологического транспорта отвоюет себе место под солнцем в борьбе с электрокарами, это существенно поддержит спрос на платину. Зато если Tesla и компания вытеснят дизельные авто и не дадут шанса водородным, драгоценный металл может еще существеннее потерять в цене.

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В целом же, сейчас платина не выглядит как интересный инструмент для инвестиций. Слишком туманные перспективы роста ее стоимости. Если ценные металлы — это традиционный инструмент диверсификации сбережений, то платина — это скорее «диверсификация внутри диверсификации». Ее есть смысл покупать тогда, когда часть денег уже вложена в другие металлы на случай, если золото или серебро начнут терять в цене, а для платины откроются новые перспективы.

Алексей Писарев

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