Стоимость поступления в узбекский вуз взлетела до $70 тысяч

Вступительные экзамены в Узбекистане. Фото с сайта Uzdaily.uz

В Узбекистане абитуриенты, которые не смогли набрать проходной балл на платное и «супер-платное» обучение, смогут поступить в вуз, оплатив двукратный размер суперконтракта. Такое решение приняла 16 августа Государственная комиссия по приему в вузы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер Азиз Абдухакимов.

На заседании комиссии сообщили, что минимальные проходные баллы для обучения по государственному гранту (бюджет) в этом году составили, в зависимости от специальности и вуза, от 68 до 189 баллов. Те, кому не хватило для зачисления нескольких баллов, будет зачислен на платно-контрактной основе. Набравшие еще меньше, но не менее 56,7 баллов, будут учиться, заплатив за первый год обучения 10-25-кратный размер обычного контракта. Договор по повышенным ставкам назвали суперконтрактом. Согласно ранее утвержденным размерам суперконтрактов на 2018/2019 учебный год, стоимость обучения по повышенным ставкам доходит до 276 млн 450 тысяч сумов ($35,4 тысячи).

Теперь же решено принять в вузы и тех, кто смог набрать менее 56,7 баллов, – в случае, если они оплатят двойной размер суперконтракта на выбранную специальность. Таким образом, им придется заплатить за первый год обучения от 165,6 млн до 552,8 млн сумов ($20-70 тысяч). В последующие годы студенты платят суммы, прописанные в обычных контрактах по избранным ими направлениям.

Самым дорогим будет обучение по специальностям «юриспруденция», «мировая экономика», «мировая политика и международные отношения». Наименьшую сумму требуют за обучение на педагога, представителя естественных наук, ветеринара, мелиоратора и агронома.

Для сравнения: полная стоимость обучения (4 года) по программе бакалавриата на факультете международных отношений МГИМО составляет $33 тысячи, на юридическом факультете МГУ — $25 тысяч. Стоимость обучения в Сорбонне на магистерской программе по направлению «математические методы, экономика и финансы» обойдется в $22 тысячи за три года.

Абдухакимов также сообщил, что Государственный центр тестирования, приняв во внимание, что минимальный проходной балл составляет 56,7 балла, в течение двух дней изучит результаты экзаменов и снизит порог проходных баллов для направлений, где квота приема не заполнена. Чиновник отметил, что абитуриенты, которые не добрали баллов до входного порога, но готовы оплатить суперконтракт, смогут выбрать направление с более низкой стоимостью обучения – с учетом сданных ими предметов, местожительства и местонахождения вуза.

Международное информационное агентство «Фергана»





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