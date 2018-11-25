Стоимость нефти бьет антирекорды: эксперты заговорили о новом экономическом кризисе

сегодня в 16:52, просмотров: 2588

Стоимость нефти впервые за год упала ниже $60 за «бочку». Причинами послужили рост добычи сланцевого сырья в США и неопределенность относительно решения ОПЕК+ о снижении производства «черного золота» на предстоящей встрече 6 декабря. Как полагают эксперты, даже в случае положительного вердикта по этому вопросу нефтяные котировки все равно опустятся еще больше и надолго застрянут возле отметки в $50. Если же в 2019 году мировая экономика столкнется с масштабным кризисом, наблюдавшимся десять лет назад, то баррель рискует рухнуть до $25–30.

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Главной причиной падения нефтяных котировок оказался значительный рост добычи сланцевого сырья в США. С сентября по ноябрь американские производители нарастили свои мощности на 1,7 млн баррелей в сутки. В результате стоимость «черного золота», которая еще в октябре превышала $86 за баррель, в настоящее время немногим больше $59.

С одной стороны, российские чиновники были готовы к этому. Ранее министр энергетики Александр Новак прогнозировал возврат цен на нефть к $55, а в долгосрочной перспективе — к $50. В свою очередь, как утверждает глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее ведомство подготовило три сценария развития событий в будущем году, один из которых предусматривает котировки барреля в $55, а другой — в $35. С другой стороны, даже цены в $50 существенно сократят валютные поступления в Фонд национального благосостояния (ФНБ), поскольку в него идут сверхдоходы от цены барреля выше $40.

Перспективы мирового нефтяного рынка действительно выглядят неутешительными. Рост производства сланцевого сырья американскими добывающими компаниями грозит привести к переизбытку предложения энергоресурсов в 2019 году в объеме от 0,5 до 1,5 млн баррелей в сутки. Более того, биржевые игроки считают, что нынешние котировки носят некий мистический характер. С июня прошлого года пятидесятидневный средний показатель стоимости нефтяных фьючерсов опустился ниже аналогичного значения за двести дней. На экране компьютера эти расчеты умозрительно воспринимаются как «черный крест», что вынуждает трейдеров делать самые печальные предположения относительно будущего.

По словам старшего аналитика «БКС Капитал» Сергея Суверова, большие надежды рынок возлагает на встречу представителей добывающих государств ОПЕК+, которая намечена на 5–6 декабря. Как пишет The Wall Street Journal, в рамках предстоящего саммита может быть принято решение о стабилизации нефтяных цен. Формально страны ОПЕК+ не будут снижать свои производственные мощности, поскольку такой вердикт может вызвать новый шквал критики со стороны Вашингтона, который продолжает обвинять добытчиков «черного золота» в искусственном завышении котировок сырья. Вместе с тем Саудовская Аравия, которая сейчас добывает нефть сверх зафиксированных лимитов, ограничит свои аппетиты и снизит производство.

«Впрочем, пока не понятно, к какому решению придет ОПЕК+. Многое будет зависеть от позиции России, которая за последние месяцы также значительно увеличила добычу. Наверняка в обмен на снижение собственного производства Эр-Рияд потребует аналогичного шага от Москвы», — отмечает эксперт. Пойдет ли РФ на такие условия — не ясно. Как заявил в середине ноября президент Владимир Путин, Россия продолжит работу в рамках ОПЕК+, но при принятии решения относительно снижения добычи будет крайне аккуратной, поскольку это может отразиться на доходах федерального бюджета.

Между тем в условиях низких цен на нефть, уверен доктор экономических наук Игорь Николаев, российская экономика может вернуться к стагнации. Эксперты ВШЭ уже назвали 2019 год одним из самых тяжелых периодов для нашей страны. Причем первой причиной замедления экономического развития является как раз падение котировок «черного золота». К ней прибавится замедление роста экспорта, санкции и повышение НДС. Немногим лучше окажутся 2020–2021 годы. Правда, позитивные моменты опять же будут зависеть от того, подорожает ли нефть.

Не исключено, что Россию, как и остальные добывающие державы, в ближайшие годы ждет затяжная эпоха низких цен на углеводороды. «В 2019 году мировая экономика рискует столкнуться с большими финансовыми проблемами. По масштабам они будут сопоставимы с кризисом, вызванным в 2008 году крахом американской инвестиционной компании Lehman Brothers. В таком случае нефть может временно опускаться до $25–30», — предупреждает директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев.





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