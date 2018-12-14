Сто лет без изменений: экономика Украины рискует быть законсервированной — AgroPortal.ua

Украина

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Экономика Украины за последние 100 лет не изменилась, оставаясь экспортно-ориентированной.

Такое утверждение высказал исполнительный директор The Bleyzer Foundation Олег Устенко в рамках Х Международной конференции «Ведение агробизнеса в Украине», организованной ассоциацией «Украинский клуб аграрного бизнеса».

«Еще в 1900-х годах Украина была экспортно-зависимой страной в рамках Российской империи. 80% украинского экспорта составляли металл, зерно и продукты питания. Прошло 100 лет, мир полностью изменился, а наша статистика прошлого года является подтверждением, что мы не изменились: 60% в украинском экспорте занимают металлы, продукция аграрного сектора, и добавилась лишь химия», — рассказывает Олег Устенко.

По его словам, если не пытаться изменить парадигму развития Украины, то в конце концов украинская экономика рискует быть законсервированной в том состоянии, в котором сейчас находится.

Иванна Панасюк, AgroPortal.ua

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