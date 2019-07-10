Стипендии Китая получают в СГУПС | НГС

Успешная карьера в сфере внешней торговли требует не только отличных профессиональных знаний, но и знаний культуры, традиций и, конечно же, языка будущих торговых партнеров. Особенно приятно, если обучение за рубежом получает стипендиальную поддержку. И возможность таких программ обучения — два года в Китае со стипендиями в размере 200 тысяч рублей — дает факультет «Мировая экономика и право» СГУПС.

Факультет «Мировая экономика и право» Сибирского государственного университета путей сообщения сделал уже два успешных выпуска по программе «Двойные дипломы» совместно в Биньхайским университетом — вузом-партнером в г. Циндао (Китай). В настоящее время выпускники бакалавриата успешно работают в компаниях, занятых во внешней торговле, а также продолжают обучение по программе магистратуры СГУПС «Внешнеэкономическая деятельность».

Абитуриентам, поступающим на программу «Мировая экономика», дается возможность выбрать основной иностранный язык: английский или китайский, который студенты усиленно будут изучать на протяжении четырех лет. Студенты, изучающие китайский язык, имеют возможность пройти обучение по программе «Двойные дипломы», обучаясь два года в Новосибирске и два в Китае.

Студенты СГУПС, вместе с другими иностранными студентами получают стипендии в размере 20 000 юаней на два года обучения

Для содействия взаимной торговле и привлечения талантливых кадров в интересах двух стран правительство города Циндао выделяет иностранным студентам стипендии в размере 10 000 юаней в год, что примерно составляет 100 000 рублей. Студенты СГУПС успешно выполняют требования для получения стипендий. Уровень знаний китайского языка, полученный за первые два года обучения, позволяет успешно сдавать квалификационные тесты. Факультет «Мировая экономика и право» обеспечивает это увеличенным объемом часов на изучение китайского языка, а также привлечением преподавателей — носителей языка.

Руслан Устинов, студент факультета «Мировая экономика и право» — абсолютный чемпион мира среди иностранных студентов по знанию китайского языка 2018 года

Об уровне подготовки можно судить и по достижениям студентов факультета, которые неоднократно становятся победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов по знанию китайского языка, культуры и экономики. Гордость факультета — Руслан Устинов, прошедший сложный конкурс и ставший чемпионом Европы, а затем и абсолютным чемпионом по знанию китайского языка среди иностранных студентов в 2018 году.

Город Циндао (Китай) — место развития деловых контактов выпускников СГУПС

После выпуска студентов ждет успешная карьера в сфере внешней торговли. В этом году несколько выпускников начали свою карьеру в группе компаний Farfello, которая уже более 15 лет является производителем детских товаров, колясок и автомобильных кресел под собственными торговыми марками. В состав группы компаний входит логистическая компания ООО «KARUSSIA», занимающаяся международными перевозками и таможенным оформлением с высоким уровнем сервиса в сфере ВЭД и логистики. Выпускники факультета начали работу в офисах в Новосибирске и Пекине. Также накопленные дружеские связи за время учебы в г. Циндао помогают выпускникам развивать уже деловые контакты.

Farfello — динамично развивающаяся компания федерального уровня, которая имеет подразделения в Москве и Новосибирске. Дальнейший рост требует и кадрового обеспечения. Профессиональный уровень подготовки выпускников факультета высоко оценен в компании.

Алена Козлова, менеджер отдела закупа компании Farfello (выпускница-2019 факультета «Мировая экономика и право» СГУПС)

В 2020 году факультет «Мировая экономика и право» будет отмечать свой 25-летний юбилей. За это время подготовлено немало лидеров и успешных выпускников для экономики региона и страны в целом.

Факультет продолжает набор на образовательные программы и приглашает абитуриентов на направления бакалавриата и специалитета:

«экономика» по профилям «предпринимательская деятельность», «мировая экономика» и «финансы и кредит»;

«менеджмент» по профилю «антикризисное управление»;

«юриспруденция» по профилям «гражданско-правовой» и «уголовно-правовой»;

а также программе специалитета «Таможенное дело».

Также приглашаем на программы магистратуры «Внешнеэкономическая деятельность», «Антикризисное бизнес-регулирование» и «Финансы и кредит».

Присоединяйтесь к традициям лидерства. Сделайте правильный выбор вместе со СГУПС. Это ваш шанс начать успешную карьеру в глобальной экономике.

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