Стимулов для ускорения отечественного ВВП пока не наблюдается

Мировая экономика помешает России совершить рывок







Индекс PMI еврозоны в обрабатывающей промышленности. Источник MMI



Замедление экономического роста в еврозоне, угроза брекзита и торговые войны все больше повышают шансы как на замедление мирового роста, так и на выход российской экономики на траекторию рецессии. Не добавит стимулов для роста нашей экономике и массовая откачка из экономики денег в пользу бюджета. Все это ставит под сомнение возможность в РФ скорого экономического рывка, который обещают населению правительственные чиновники.



Европейские власти готовы прибегнуть к новым мерам борьбы с замедлением экономического роста еврозоны. Об этом говорят итоги состоявшегося в четверг заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Европейский регулятор, в частности, оставил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0%, ставку по маржинальным кредитам – на отметке 0,25%, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,4%. В ЕЦБ полагают, что ставки будут неизменными «на их текущих или более низких уровнях по крайней мере до конца первого полугодия 2020 года». Заметим, многие аналитики ранее полагали, что уже осенью регулятор снизит ставку по депозитам и объявит о новом раунде политики количественного смягчения.



К смягчению денежной политики подталкивает общее замедление экономики еврозоны. Так, в первом квартале экономика 19 стран еврозоны увеличилась всего на 0,4% в сравнении с предыдущими тремя месяцами. В годовом исчислении экономика еврозоны прибавила в отчетном периоде 1,2%. За 2018 год ВВП еврозоны увеличился на 1,8%, тогда как за 2017 год рост составил 2,4%.



Перспективы будущего роста также не обнадеживают. Согласно предварительным данным компании IHS Markit, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле снизился до 51,5 пункта с июньских 52,2 пункта, тогда как аналитики в среднем не ожидали изменения показателя. Таким образом, индекс PMI за июль упал до минимума с апреля. Напомним, показатель выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже 50 – о ее замедлении.



При этом показатель активности в обрабатывающей промышленности еврозоны упал с 47,6 до 46,4 пункта, хотя эксперты прогнозировали подъем до 47,7 пункта. PMI в сфере услуг еврозоны уменьшился с 53,6 до 53,3 пункта, следует из данных компании. «Обрабатывающий сектор становится все более значимым источником опасений», – делает вывод старший деловой аналитик IHS Markit Крис Уильямсон. А геополитическая напряженность, брекзит и торговые разногласия усугубили спад в секторе, продолжает экономист.



Отдельные страны ЕС повторяют общий тренд еврозоны. Так, в Германии сводный индекс PMI в июле упал до 51,4 пункта против июньских 52,6 пункта, а промышленный индекс рухнул до 43,1 пункта с 45 пунктов, обновив исторический минимум. В свою очередь, индекс активности в сфере услуг опустился с 55,8 до 55,4 пункта. Во Франции сводный PMI уменьшился с 52,7 до 51,7 пункта, индекс в секторе услуг – с 52,9 до 52,2 пункта, в обрабатывающей промышленности – с 51,9 до 50 пунктов. В результате все три показателя оказались хуже прогнозов.



Таким образом, если во втором квартале в экономике еврозоны наблюдались признаки стабилизации, то к началу третьего квартала мы вновь видим дружное снижение индексов PMI по крупнейшим экономикам, обращает внимание директор аналитического департамента «Локо Инвест» Кирилл Тремасов. «Замедление европейских экономик продолжается, при этом промышленный сектор уже находится в состоянии рецессии, что во многом связано со спадом в немецкой промышленности», – пишет он в своем Telegram-канале MMI.



Однако если в ЕС экономическая ситуация ухудшается, то в США экономика сохраняет относительную стабильность, считает Тремасов. «Предварительные индексы PMI в США за июль дали противоречивые сигналы. В промышленности ситуация продолжила ухудшаться (50 пунктов в июле против 50,6 в июне), в то время как в секторе услуг рост, напротив, ускорился (52,2 против 51,5). Вырос и сводный PMI, характеризующий совокупный выпуск в промышленности и сфере услуг (51,6 против 51,5)», – рассказывает экономист.



Заметим, в Международном валютном фонде (МВФ) ранее прогнозировали, что экономика США в текущем году вырастет на 2,6%, а в следующем – на 1,9%. В свою очередь, ожидания аналитиков от экономики еврозоны заметно скромнее. В фонде прогнозировали, что рост ВВП еврозоны в текущем году останется на уровне 1,3%, а в 2020-м составит 1,6%.



В целом в МВФ предупреждают о замедлении мировой экономики. Фонд, в частности, скорректировал свой прогноз по росту мировой экономики на текущий и следующий годы из-за американо-китайской торговой войны и неопределенности в отношении выхода Великобритании из ЕС. Согласно новым оценкам МВФ, мировой экономический рост составит 3,2% в 2019 году и 3,5% в 2020-м. Мировая торговля вырастет на 2,5% в текущем году и на 3,7% в следующем, ожидают международные аналитики.



Мировое замедление неразрывно связано с ситуацией в экономике Китая, которая также будет показывать затухающий рост. По оценке МВФ, в текущем году ВВП КНР увеличится на 6,2%, однако уже в 2020-м – только на 6%.



Более пессимистичный прогноз относительно мировой экономики делали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Они, в частности, ожидают, что по итогам года мировой ВВП вырастет всего на 2,2%, а в следующем году лишь на 1,3%. При этом «взаимное повышение таможенных пошлин США и другими странами приведет к стагнации или экономическому спаду в некоторых развитых странах в период с 2019 по 2020 год», не исключают экономисты.



В свою очередь, замедление темпов мировой торговли ожидаемо скажется на объемах российского экспорта, не исключают аналитики. В частности, напоминают они, свыше 20% экспорта РФ приходится на прямых участников торговых войн и страны с риском введения протекционистских мер в будущем. «Введение торговых ограничений приведет к росту цен на импорт и снижению реального конечного спроса в конфликтующих странах. Это будет сдерживать рост спроса на традиционные для России экспортные товары и повышение цен на сырье (в том числе в Европе)», – не исключают в АКРА. В результате на нефтяном рынке риски будут реализовываться не только на стороне предложения, но и на стороне спроса, полагают экономисты.



В итоге российская экономика по итогам этого года увеличится на 0,9%, а по итогам следующего – на 0,8%, считают в АКРА. При этом в случае значительного спада внешнего спроса или в случае неадекватных мер регулирования возможно даже наступление рецессии, подчеркивают в организации. Максимальный спад в российской экономике может составить 2,5–3%, следует из их анализа.



Предпосылок для ускорения ВВП РФ действительно мало, соглашаются эксперты «НГ». «Замедление экономического роста в ЕС и Китае не скажется на ускорении роста в России, скорее наоборот. Наша страна глубоко интегрирована в процессы мировой торговли. Производственные цепочки отечественных экспортеров, несмотря на импортозамещение, продолжают существовать почти в неизменном виде. Заменить производителей из Китая и ЕС отечественные компании не смогут ввиду незначительной доли российских несырьевых товаров на рынках развитых стран. Скорее наоборот – снижение производственной активности в этих регионах приведет к падению спроса на российские товары», – говорит аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.



«Негативные тенденции в экономиках ЕС и Китая могут негативно отразиться на товарообороте России с этими регионами и через более слабые показатели экспорта сказаться на деловой активности и росте РФ», — соглашается старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.



Тем не менее, не исключает замруководителя аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, если цена на нефть будет расти и перейдет в коридор в 70-80 долл за баррель, то у России есть шанс увеличить темпы роста ВВП, тогда как для экономик ЕС высокие цены на нефть – это как раз фактор, замедляющий темпы роста. «Цены на международном нефтяном рынке во многом определяют устойчивость экономики к различным «встряскам», – говорит зампредправления «Локо Банка» Андрей Люшин.



Наша экономика сильно завязана на экспорте со странами ЕС и Китаем – они наши ключевые партнеры, напоминает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. «В 2018 году экспорт только в Китай составил 60 млрд. долл, а в страны ЕС почти 150 млрд евро, это почти половина от всего экспорта за 2018 год, который составил 450 млрд долл. Соответственно замедление экономического роста в этих странах будет напрямую влиять на наши показатели», – прогнозирует он.



Очевидно, ожидать существенного «президентского прорыва» не стоит, замечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. «Все процессы, происходящие сейчас в мировой экономике и политике или прямо, или косвенно, привязаны друг к другу. Современная мировая экономика с ее общим взаимопроникновением и общими взаимосвязями диктует нам все новые и новые вызовы, а это значит, что впереди еще будут нелегкие времена», – рассуждает он.



В то же время, как считает руководитель группы Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, решать проблемы экономического роста российские власти уже научились. «2018 год тому яркое подтверждение. В то время как экономики Китая и ЕС, во второй половине года замедлялись, российский ВВП, неожиданно для себя «выстрелил», показав сенсационные 2,3% роста», – напоминает он. Так что вполне возможно, что на фоне продолжающегося затухания темпов роста у наших главных торговых партнеров (еврозоны и Китая), российские экономические власти вновь «изыщут» разовые факторы, дабы достичь целевых показателей, не исключает эксперт.





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