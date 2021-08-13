Стильный смартфон или надежный модем, что выбирают югорчане

Жители Югры в летний период стали чаще совершать онлайн-покупки. Количество интернет-заказов на мобильные девайсы увеличилось в 2 раза в сравнении с данными на начало года. Во время online-шопинга 25% товаров югорчане приобретают с доставкой на дом – сообщили аналитики интернет-магазина МегаФона. Самыми востребованными смартфонами на онлайн-витринах округа признаны модели Apple и Samsung.

По данным DATA Insight, в России электронная коммерция занимает более 10% рынка ритейла. В 2025 году, по мнению специалистов, через интернет будет совершаться уже каждая четвертая сделка в розничных продажах по стране. В среднем, сегодня на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) приходится 5,2 заказа онлайн.

Как рассказали в МегаФоне, в Югре общий объем онлайн-продаж мобильного оборудования с начала года вырос в 2 раза в денежном выражении. На интернет-шопинг также, как и за покупкой гаджетов чаще отправляются мужчины. Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник. Любимое время для этого занятия у жителей Югры – с 21.00. до 00.00.

«Интересный факт, что кроме смартфонов югорчане в интернет-магазине чаще жителей Ямала и Тюменской области заказывают модемы. Это мы связываем, с тем что все больше северян из-за пандемии работают на дистанционном режиме. Фавориты среди модных гаджетов этим летом – устройства Apple. При выборе мобильного оборудования в 80% случаев покупатель обращает внимание на наличие возможности 4G-подключения», — рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Средняя стоимость смартфона при электронном заказе по стране составляет 37 225 рублей.

Топ онлайн-продаж в Югре возглавляют: