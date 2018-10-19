Степанюк: В 2019 году проигравшие на выборах будут в панике выводить деньги из Украины

Эксперт отметил, что бюджет принят в первом чтении в октябре потому, что МВФ уже требует готовый документ со сбалансированными показателями, чтобы предоставить Украине транш в $1,9 млрд. По мнению Степанюка, показатели в проекте закона искусственные и не соответствуют реалиям украинской и мировой экономики, они «являются просто картинкой для МВФ», уверен аналитик.

«Я неоднократно говорил, что никто в кабинете министров, да и не только там, не знает, что такое экономическое прогнозирование. Там говорят, что сейчас у нас инфляция около 9%. Неужели кто-то из простых людей верит в то, что наша жизнь подорожала на 9% с начала этого года? По-моему, это чушь полная. Тем не менее, Госкомстат выдает показатель инфляции в 9,2%. А на будущий год закладывается инфляция 7,4%. А ничего, что прогноз внешних рынков идет на рост, особенно по нефти, газу? Разве [это] никак не повлияет на инфляцию, рост цен на энергоносители, продовольствие?» — разводит руками Степанюк.

Цены на газ с ноября вырастут на четверть — Гройсман Он напомнил, что в законопроекте заложен средний курс по году в 29,4 грн за доллар. Эксперт сомневается, что курс будет таким, как предусмотрен, поскольку в 2019 году в стране состоятся и президентские, и парламентские выборы. По мнению Степанюка, они могут обернуться катастрофическими событиями для Украины. Проигравшие стороны в панике начнут выводить деньги из страны, считает он.

«Вполне может повториться 2014 год, когда гривна упала в три раза <…> но говорить, что доллар к гривне будет 29,4, [значит] показывать либо ангажированность, либо полное непонимание, как в Украине образуется курс валюты», — сообщил экономист.

Степанюк также убежден, что экономика государства растет исключительно за счет транспортных и торговых услуг. Никакого отношения к росту реальной экономики рост ВВП в 2018 году не имеет.

Аналитик подозревает, что то же самое повторится и в следующем году.

«И при «подкрутке» Госкомстата можно выйти на 3% роста. Но и 3% — это ниже, чем будет расти мировая экономика. А правило для развивающихся экономик состоит в том, что страны могут развиваться, если их темпы роста выше среднего по миру. А мы не развивающаяся, а деградирующая страна», — пришел к неутешительному выводу эксперт.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект бюджета на 2019 год. Курс гривны, заложенный в госбюджете, будет составлять $29,40. Минимальная зарплата вырастет на 12% и будет составлять 4173 грн, инфляция — 7,4%. И.о. министра финансов Оксана Маркарова, которая представила законопроект в парламенте, заявила, что главный финансовый документ сбалансирован, но в него еще будут вноситься изменения.

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