Ставка на санкции и тоталитаризм: эксперт объяснил, как спецслужбы США возьмут страну «под колпак»

Москва, 13 сентября. Президент США Дональд Трамп, подписав указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, фактически заявил, что санкции для Вашингтона становятся инструментом политического шантажа. Решение президента США также подтвердило опасения экспертов, которые давно предупреждают, что мировая экономика вот-вот столкнется с новым мировым кризисом.

Сама по себе формулировка о вмешательстве в выборный процесс, содержащаяся в документе, слишком расплывчата и оставляет различные варианты прочтения, отметил кандидат экономических наук Александр Арский. Таким образом, санкции теперь могут быть применены даже к союзникам США.

В указе речь идет о «подозрении спецслужб США» как достаточном основании для введения ограничительных мер, что фактически означает, что установление истины больше не входит в интересы США. Американская судебная система деградировала настолько, что больше не участвует в оценке угрозы национальной безопасности — все полномочия делегированы спецслужбам, которые превращаются в репрессивный аппарат, отметил Арский в интервью порталу Infox.ru.

Трамп намеренно усиливает роль исполнительной власти, которая в США контролирует и спецслужбы, чем на законодательном уровне загоняет «под колпак» все американское общество, наделяя знаменитую «американскую демократию» чертами тоталитаризма.

Арский предположил, что, проводя через Трампа такие указы, политический истеблишмент США перекладывает ответственность за экономический кризис на главу государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении односторонних санкций за вмешательство в ход выборов. По мнению американских СМИ, подобным решением Трамп пытается откреститься от неких связей с РФ, в которых его обвиняет политический истеблишмент США.

Российские официальные лица неоднократно опровергали причастность Москвы к «вмешательству» в выборы в США, в частности, президент РФ Владимир Путин объяснял, что подобные действия даже теоретически не могут принести Москве никакой выгоды.

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