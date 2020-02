Ставка на «digital» | DKNews

(No Ratings Yet)

В Алматы прошел форум «Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики» с участием премьер-министров стран ЕАЭС. Главы правительств подвели итоги прошлого года и отметили, каких результатов достигли государства в сфере цифровизации.

В этом году форум посвящен обсуждению путей построения устойчивого развития региона на основе больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта. В открывавшей форум пленарной сессии «Построение устойчивого региона на основе данных и искусственного интеллекта» приняли участие премьер-министры Казахстана, России, Беларуси, Молдовы, вице-премьеры Кыргызстана и Армении. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил:

– Цифровизация стала ключом глобальной конкуренции, и достижение лидерских позиций требует от наших стран постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса.

Smart Data Ukimet

По убеждению участников форума, цифровые технологии должны помочь в решении многочисленных проблем. Например, в ограничении распространения различных эпидемий. Приветствуя участников форума, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин обозначил приоритетные направления цифровой повестки страны:

– В Казахстане уже сделаны первые шаги по использованию технологий искусственного интеллекта в рамках проекта Smart Data Ukimet. Во всех отраслях и крупных компаниях ведется последовательная работа по внедрению искусственного интеллекта. Общий экономический эффект от применения искусственного интеллекта в Казахстане может составить около $25 млрд в год. Наибольший эффект ожидается в сфере услуг – до $15 млрд в год, и в горнодобывающем секторе – до $9 млрд.

Он также отметил необходимость принятия скоординированных мер в рамках ЕАЭС по созданию благоприятных условий для развития технологий искусственного интеллекта. При этом важно наладить активное взаимодействие по разработке общих стандартов и правил, выработке политик в области обмена и интеграции данных, развитию научно-исследовательской деятельности. Перспективы партнерства

Участники форума указывали на большие перспективы, которые заложены в реализации на площадке МФЦА проекта Edge Point of Presence. Компания Amazon Web Services готова к развитию сотрудничества по подготовке кадров с Astana IT University, а также реализации проектов на базе Astana IT Hub. Государственная цифровая служба Великобритании рассмотрит вопросы обмена опытом по цифровизации сферы оказания государственных услуг, налоговой системы, интеграции информационных систем госорганов, подготовки и повышения квалификации IT-специалистов.

Особое место на площадке форума заняла выставка, где казахстанские стартапы и ИТ-чемпионы представили свои уникальные проекты. Мировые эксперты, прибывшие на форум, считают, что Казахстан в сфере цифровизации далеко впереди других стран региона. И тому есть подтверждения. Один из представленных проектов – компания Kazdream Technologies, специализирующаяся на разработке решений на основе больших данных и искусственного интеллекта.

ЮНИСЕФ намерена поработать в Казахстане в сфере защиты и реализации прав ребенка в стране. Представитель организации Артур ван Дизен сообщил:

– Есть прекрасная возможность открытия в Казахстане регионального хаба ЮНИСЕФ по реализации инициативы GIGA, направленной на обеспечение среднеобразовательных школ высокоскоростным доступом к интернету и развитию инновационных стартапов. Сейчас мы очень рады работать с нашим головным офисом, чтобы внедрить еще одну инновацию в сфере цифровой связи. Мы работаем с правительством Казахстана, чтобы увеличить доступность интернета и обеспечить каждую школу в стране интернет-доступом.

Цели близкой досягаемости

На самом деле, в отдаленных районах Казахстана есть очень маленькие школы, где обучаются всего несколько учеников. И для них получение качественного образования очень сильно зависит от получения доступа к интернету. Поэтому для них это не только связь, это еще и создание правильного контента для обучения. По словам Артура ван Дизена, в Казахстане «произошел большой прогресс, и для достижения цели осталось сделать совсем немного. Я думаю, для Казахстана полная обеспеченность интернетом на самом деле в поле близкой досягаемости».

Безусловно, достижение таких результатов стало возможным благодаря правильно выстроенной работе правительства Казахстана по цифровизации и внедрению инноваций. В рамках ускорения технологической модернизации экономики и повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре, через механизм ГЧП с успехом обеспечивается широкополосный доступ сельских населенных пунктов республики.

15 000 км оптоволоконной магистрали

Ежегодно прокладывается более двадцати тысяч километров волоконнооптических линий связи. По сути, это цифровой «Шелковый путь», и оптоволоконная магистраль общей протяженностью более 15 000 км уже соединяет Китай, Юго-Восточную Азию и Европу через Каспийское море. Создание цифрового «Шелкового пути» приведет к 2022 году к качественному, непрерывному покрытию 4G-мобильной связью территории Казахстана, а уровень развития ИКТ достигнет показателя ТОП-30 стран.

По словам экспертов, сегодня рост интернет-экономики в развивающихся странах составляет 25% в год. Ни один сектор экономики не может даже приблизиться к этой цифре, не говоря о том, чтобы ее перегнать. Именно поэтому цифровизации сегодня уделяют столько внимания. Естественно, что Казахстан заинтересован в развитии своего транзитного потенциала – это вся инфраструктура, логистика, торговля, электронная коммерция. Цифровой «Шелковый путь» не имеет границ. Есть предложения по созданию «Цифровой шелк»: Китай – Казахстан – Европа, для оказания поддержки инфраструктурным проектам стран нового пути. Наша страна высказала заинтересованность и готова помогать и содействовать вхождению европейского бизнеса на казахстанский рынок в области переработки, сельского хозяйства, легкой промышленности. При этом развитие несырьевого сектора в Казахстане, электронной и трансграничной торговли со стороны государства имеет серьезную поддержку.

По нарастающей траектории

Прошедший форум продемонстрировал возможности Казахстана для инвесторов. Так, центром инноваций призван стать международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, на базе которого функционирует IT-школа программирования «Аlem». В сентябре прошлого года открыт инновационный IT-университет, сейчас прорабатывается вопрос его сотрудничества с передовыми IT-компаниями и институтами развития. Совместно со Всемирным экономическим форумом достигнута договоренность о запуске на базе МФЦА Центра Четвертой промышленной революции ВЭФ. Запуск ожидается до конца этого года.

В рамках цифровизации топливно-энергетического и горно-металлургического комплексов активно внедряются новые технологии в производственные процессы в 27 основных системообразующих промпредприятиях страны. В среднем операционные затраты предприятий сокращены на 10%. Увеличена производительность труда на 8-10%. Достигнута экономия электроэнергии до 30% на отдельных производствах.

Продолжаются работы по переводу государственных услуг в электронный формат. В настоящий момент Реестр содержит свыше семисот государственных услуг, из которых больше половины автоматизированы. Сокращено время на получение государственных услуг в среднем в два раза. Успешно функционирует электронная биржа труда. Цифровизацией охвачены все уровни сферы образования. Цифровое развитие Казахстана идет по нарастающей траектории. Страна берет лучшее у лидеров в области цифровых технологий, и «цифра» становится ключевым трендом отечественной экономики.

Азамат СУЛЕЙМЕНОВ, фото Бориса ЮРЬЕВА

Источник