Ставицкий: В период с 2005 года по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено около $105 млрд

Размещено: 07.03.2018

В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы.

Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил министр энергетики и угольной промышленности (2012-2014 гг.) Эдуард Ставицкий.

«В 1999 Кучма подписал 20-летний контракт по 50 долларов за 1000 куб.м газа. Конечно, там в основу ложилась и другая позиция, а именно база морских сил России, на тот момент в Крыму. Да, это было и политическое решение, но оно было абсолютно выгодным для экономики Украины. За период до 2019 года Украина должна была получить приблизительно около 600 млрд куб.м газа по импорту из РФ. Транзитная составляющая равнялась $3 млрд. Фактически Украина получала до 2014 года газ бесплатно, еще, как говорится, на сдачу хватало для поддержки газотранспортной системы», — сказал он.

«Далее при Ющенко контракт был развален и перешли на так называемые коммерческие рельсы. В итоге цена газа в первом полугодии 2005 года увеличилась в два раза, а потом темпами доросла до 600 долларов за 1000 куб.м. Тем самым по скромным подсчетам в период с 2005 по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику России и стран-поставщиков Европы», — подчеркнул бывший министр.

Как ранее сообщал NEWSONE, Ставицкий заявил, что две ветки газотранспортной системы Украины из четырех превращаются в металлолом.



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