Ставицкий: из экономики Украины утекло свыше 100 миллиардов долларов

08.03.2018 14:13

В мире

Эксперт-консультант телеканала Iland, бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что с 2005 года из украинской экономики в экономику РФ и стран-поставщиков Европы перекочевало свыше 100 миллиардов долларов.

Эдуард Ставицкий сказал, что в 1999 году премьер-министр Украины Леонид Кучма подписал 20-летний контракт с РФ из расчета по 50 долларов за 1000 куб.м газа.

«Конечно, существенную роль сыграло то, что база морских сил России находилась в Крыму, — пояснил Ставицкий. — Да, это было и политическое решение, но оно было абсолютно выгодным для экономики Украины. За период до 2019 года Украина должна была получить приблизительно около 600 млрд куб.м газа по импорту из РФ. Транзитная составляющая равнялась 3 млрд. долларов. Фактически Украина получала до 2014 года газ бесплатно, еще, как говорится, на сдачу хватало для поддержки газотранспортной системы».

Бывший министр уточнил, что с приходом к власти Виктора Ющенко выгодный для Украины контракт был аннулирован.

«Перестроились на так называемые коммерческие рельсы, — рассказал Ставицкий. — В итоге цена газа в первом полугодии 2005 года увеличилась в два раза, а потом темпами доросла до 600 долларов за 1000 куб.м. Тем самым по скромным подсчетам в период с 2005 по сегодняшний день из украинской экономики было извлечено в районе 105 млрд долларов, которые ушли в экономику России и стран-поставщиков Европы».

Напомним, что Эдуард Ставицкий был министром экологии и природных ресурсов Украины в 2012, а затем с 2012 по 2014 году занимал пост министра энергетики и угольной промышленности.

В 2014 году покинул Украину и репатриировался в Израиль.

На снимке: Эдуард Ставицкий. Фото: Wikipedia

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