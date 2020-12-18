Статский советник. Тимофей Милованов — о возможном дефолте и главных рисках 2021-го

Внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов рассказал Фокусу о карантине в январе, финансовых выплатах ФЛП и о том, что ждет экономику Украины в 2021 году.

Весной этого года в результате отставки Кабмина Тимофей Милованов покинул пост министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства и вернулся в Киевскую школу экономики. Но отношения с ним власть не прекратила — время от времени Офис президента (ОП) обращается к Милованову за аналитикой, так что в ноябре его назначили советником Андрея Ермака, главы ОП. Команду главы государства он консультирует по работе Национального банка, Министерства финансов, вопросам макроэкономической стабильности, отношениям с зарубежными кредиторами. Милованов надеется, что его знания помогут власти улучшить экономическую ситуацию в стране. Говорит, что проанализировал свою работу в Кабмине и теперь не только видит собственные ошибки на посту министра, но куда лучше понимает украинскую экономику и ее возможности.

В Украине обещают ужесточить карантин с 8 по 24 января. Предпринимателям, которым придется закрыться на этот период, государство обещает разово выплатить 8 тыс. грн. Кто инициатор такой идеи?

— Президент Владимир Зеленский давно говорил о выплатах. Он же предложил помогать бизнесменам наличными еще до того, как они в карантин приостановят свой бизнес. По поводу таких компенсаций я консультировался с экономистами из США, например Юрием Городниченко [доцент Калифорнийского университета в Беркли]. Он также настаивает на том, что платить нужно «живые» деньги и желательно перед введением карантина. Когда я встречался с президентом, мы это проговаривали.

«В 2021 году будет рост экономики. Она уже подстроилась под новые реалиии и продолжит развиваться»

Позже к процессу подключили министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Именно он со своей командой сделали так, что для получения денег достаточно заполнить две строки в программе «Дія»: ввести код компании и счет, на который переводить средства. Достоверность данных система проверяет сама. Конечно, какой-то процент махинаций будет, но массовых не планируется. Потому что система проверяет, действительно ли человек работает в этой компании, попадает ли эта компания под ограничения и т. д.

Кстати, примеров выплат подобным способом в мире еще нет. Даже в США людям рассылают чеки по почте. Я уже об этом говорил с представителями МВФ: если у нас эта система сработает, там нашим опытом готовы поделиться с другими странами.

Как быть с теми людьми, кто трудоустроен неофициально и за время жесткого карантина потеряет доход?

— Давайте будем честными: а что с этим вообще можно сделать? На таких людей ограничения не могут действовать, потому что они работают где-то в тени.

Что толку от 8 тыс. грн помощи для тех, кто зарабатывал больше?

— Конечно, если человек получал 6 или 8 тыс. грн зарплаты — это один разговор. Если же получал 40 тыс. грн, то 8 тыс. грн для него мало. Но здесь вопрос справедливости. Мы можем дать большую по размерам поддержку, но тогда ее получат меньше людей.

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Мы даже провели социсследование, в котором большинство опрошенных считают, что если человек получает более 30 тыс. грн зарплаты, то ему вообще не стоит выплачивать подобное пособие.

Как эта помощь отразится на экономике и госбюджете?

— На бюджет выплаты повлияют негативно, потому что это дополнительные расходы.

ВРЕМЯ РОБОТОВ. По подсчетам КШЭ, из-за автоматизации процессов в течение ближайших пяти лет в Украине исчезнет 1 млн рабочих мест [+–]

Фото: УНИАН

Но эти деньги людям улучшают ситуацию. Они также поддерживают спрос на определенные продукты. Таким образом, мы получим положительный эффект. Потому что деньги пойдут в экономику, а не на валютный рынок или под подушку.

Когда предприниматели получат эту помощь?

—В программе предусмотрено, что «живые» деньги должны попасть на счета людей до того, как будут введены ограничения.

По вашим прогнозам, как январский карантин в целом повлияет на украинских предпринимателей?

— Если вводить жесткий карантин на месяц, то он негативно ударит по экономике на 0,3% ВВП. Это небольшая цифра. Для всей экономики изменения будут относительно небольшими. Но для конкретной группы людей, которые подпадают под эти ограничения, они ощутимы. Именно поэтому нужна целевая поддержка.

Вы прогнозировали, сколько предпринимателей обанкротится после январского карантина?

— Такого исследования Киевская школа экономики пока не проводила. Но это важный вопрос. Мне кажется, что большинство бизнесов уже получили сильный удар весной, и многие адаптировались. Поэтому сейчас нужна поддержка, чтобы бизнес смог выжить. Иначе потом некому будет оказывать помощь.

В ожидании роста

Ожидаете ли вы экономический рост в следующем году?

— Да, он будет.

За счет чего?

— Экономика уже перестроилась под новые реалии, поэтому продолжит развиваться. К примеру, офис — это уже старая школа, с началом весеннего карантина многие начали работать дистанционно. Раньше даже не было такого понимания, как удаленная работа, я пытался это менять, предлагал изменения в Трудовой кодекс. Но именно коронавирус заставил частично переписать законодательство. И это не конец, изменения продолжатся. Коронакризис ускорил процесс цифровизации.

Какие сферы первыми начнут расти?

— Все, что связано с автоматизацией, роботизацией, долгосрочными цифровыми изменениями.

То есть те отрасли, где меньше всего применяется человеческий труд?

— Нет, там есть человеческий труд. Но он другого типа. Если вы что-то делали молотком, то теперь для этого есть робот, а вы должны кодировать программу и ставить ему задачи. Мы подсчитали, что за следующие пять лет исчезнет 1 млн рабочих мест. Эти люди или останутся без работы, или вынуждены будут адаптироваться к новым требованиям.

И что это за специалисты?

— Служащие, связанные с информацией, должности, обслуживающие клиентов, работники, оказывающие персональные и защитные услуги, рабочие, обслуживающие машины, сборщики машин и другие. В то же время будут умножаться новые типы рабочих мест, требующие цифровых навыков.

Какие отрасли экономики должны стать приоритетными в следующем году?

— Здесь не угадаешь — мир и рынки покажут. Для Украины самое главное — работать над эффективностью судебной власти, искоренять государственную коррупцию, не создавать барьеры для бизнеса. Роль государства в этом случае — обеспечивать инфраструктуру и прозрачные правила игры для развития бизнеса.

Со следующего года у нас запускается рынок сельскохозяйственной земли. Какой толчок это даст экономике в условиях нынешнего кризиса?

— Эффект от этого будет постепенным, поскольку запускаемый рынок сельхозземли не такой открытый и не такой эффективный, каким должен быть по моему мнению. Это некий политический компромисс.

Каков будет спрос на приобретение сельскохозяйственных земель?

— Потребность не зависит от кризиса или мирового спроса на украинские товары. Рынок — это об эффективном использовании ресурсов. И хорошо, что мы запустили рынок земли.

Конституционный Суд рассматривает вопрос о конституционности продажи сельхозземель. Какова вероятность, что он запретит это делать?

— Не исключаю, что будут попытки ввести дополнительный мораторий через Верховную Раду. Есть риски отмены закона об открытии рынка с/х земли и в КС. Но если Конституция нам не позволяет развиваться и держит нас в XV веке, то это проблема, которую нужно решать. На законодательном уровне этим должен заниматься парламент.

Насколько развитие украинской экономики будет зависеть от вакцинации против коронавируса, которую массово мир планирует начать со следующего года?

— Сложно ответить в конкретных цифрах. Но если люди будут вакцинированы, то мы точно скорее выйдем из коронавирусной ситуации. Поэтому нужно думать о закупке вакцин и логистике.

Какие главные риски для украинской экономики в 2021 году?

— Распространение коронавируса, политическая борьба, отсутствие судебной реформы и коррупция.

Украинцы стали беднее за этот год?

— ВВП упало — мы потеряли 5%. С этой точки зрения — да.

Дефолта не будет

В этом году Украина больше не получит денег от МВФ, хотя очередной транш мы ожидали еще в сентябре. Как бы вы охарактеризовали наши отношения с фондом?

— Они рабочие. Нельзя сказать, что отношения ухудшились или улучшились, нет таких понятий. Это не отношения внутри семьи. МВФ всегда со всеми сотрудничает. Здесь нужно говорить о конкретном: когда мы сможем получить транш. Есть надежда, что деньги придут в первом квартале 2021 года, если не возникнут дополнительные сюрпризы с антикоррупционными проблемами, Конституционным Судом или в парламенте, если будет принят более-менее реалистичный бюджет и не появятся трудности с Национальным банком.

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У нас сейчас программа относительно простая — это stand-by agreement. Она не требует каких-то суперреформ. Необходимо лишь не сворачивать уже начатые реформы да плюс разумное поведение правительства и парламента.

Если денег от МВФ не будет и в первой половине следующего года, как это повлияет на украинскую экономику?

— Макроэкономическая ситуация у нас хорошая. Потому что у нас есть большие резервы, низкая инфляция. А вот с госбюджетом… Надо будет сокращать расходы.

Будет ли дефолт в таком случае?

— Нет, для этого нам нужно еще работать и работать в обратном направлении.

Жесткий Зеленский

Означает ли ваше назначение внештатным советником руководителя Офиса президента, что в ОП сейчас мало компетентных экономистов и не хватает аналитической оценки?

— Это говорит о том, что происходит усиление экономического направления. Потому что количество процессов, продуктов, задач возрастает.

Какие из ваших последних советов ОП приняты во внимание?

— Трудно сказать. Потому что советчиков много, и кто на что повлиял — сразу понять сложно.

Не задумываетесь ли вы снова возглавить Мин­экономики?

— Скорее всего, я не соглашусь вернуться в министерство. Единственное ведомство, которое мне интересно, и чуть позже, это Министерство образования. Но сначала я хочу построить бакалавриат в Киевской школе экономики. Хочу там научиться развивать образование. Мы говорили с президентом о приоритетах в обществе. Одним из них было образование. Да, развивать его очень трудно и долго, но это нужно делать. Это гораздо сложнее, чем построить порт или дорогу.

Как вам работается с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком?

— Мне с ним спокойно работать. Он дает относительно четкие приоритеты и пытается помогать решать вопросы. Но сильно перегружен.

По вашим наблюдениям, как изменился Владимир Зеленский за полтора года работы президентом?

— Думаю, президент стал жестче и требовательнее в выполнении задач. И это правильно.

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